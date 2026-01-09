年薪150萬不敢生小孩！他揭中產階級的真實困境 一句話掀全網共鳴

即便年薪破百萬，仍有不少上班族不敢買房、不敢生小孩。（圖／取自pixabay）

在房價居高不下、生活成本持續攀升，加上補助門檻與稅負結構的影響下，台灣中產階級面臨「上不去、下不來」的處境，對未來的不安感日益加深。即便收入已達百萬水準，仍有不少人不敢買房、不敢生小孩，感嘆「中產階級正在消失」不再只是口號。近日一名網友就在論壇分享自身處境，引發大量共鳴與討論。

該名網友在 Dcard 理財板以「中產階級正在消失原來是真的」為題發文，自述自己為84年次，目前約31歲，年薪約150萬元、存款百萬出頭，在台中租屋生活，名下無房、有一輛國產車。表面條件看似不差，但他坦言，現實壓力讓自己與女友至今仍不敢規劃生小孩，對未來感到焦慮。

原PO進一步分析，認為現行制度對中產階級並不友善，並列出三項主因。第一，富人可透過多元方式節稅，財富累積速度不受影響；第二，多數補助政策以低收入戶為主要對象，中產往往因「剛好超過門檻」而無法申請；第三，即使免稅額逐年調高，中產仍需穩定繳納約12%至20%的綜合所得稅，成為制度中最固定承擔稅負的一群。

他也直言，為了降低稅金負擔，每年都設法將年收入壓在120萬元以下，「不然真的像在送錢給政府」，加上每月健保費動輒數千元，更讓支出壓力難以忽視。

貼文曝光後，留言區掀起熱烈討論，不少網友表達高度認同，指出「中產現在稅後跟低收入戶差不多，卻沒有任何補助」、「中產階級根本是社會的真空地帶，沒有補助還要繳稅，也無法像富人一樣衣食無憂」。也有網友提到，若在台北、新竹等高房價地區，即使年薪再高，稅負與居住成本的壓力只會更加明顯，買房依舊困難。

不過，也有不同聲音認為，台灣的稅收實際上主要由高所得族群與企業支撐。有網友指出，綜合所得稅前1%的高所得者承擔相當高比例的稅收，加上營業稅與營所稅等稅基，並非如部分人認為「富人不用繳稅」。

整體而言，這起討論反映出部分中產族群對於稅制、補助與生活成本結構的不滿與焦慮，也凸顯在高房價與高生活支出的環境下，即使收入提升，對未來生活與生育規劃的信心仍未同步增加，相關制度如何調整，仍有待社會持續討論。

