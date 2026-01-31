年薪230萬單身漢「婚後條件」曝！全場炸鍋：錢多也別嫁

生活中心／吳宜庭報導



一名女網友近日在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，自己認識一名條件亮眼的「黃金單身漢」，卻因對方提出的婚後條件而陷入猶豫。她指出，男方年薪約230萬元，外型條件不差，也明確表示婚後想生小孩，但同時要求一定要與公婆同住，且雙方薪水各自管理、不提供零用錢，讓她忍不住上網詢問其他女性的看法，「這樣的條件，會考慮和男方交往嗎？」，貼文曝光後立刻引發熱烈討論。









原PO指出，這名45歲「黃金單身漢」條件亮眼，但婚後必須與公婆同住、雙方薪水各自管理，女生需工作，婆婆煮飯，家務分工未明，讓她感到猶豫。（圖／翻攝自臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》）

根據原PO說法，這位「黃金單身漢」今年45歲，身高183公分、體重83公斤，自稱是獨子，因此強調婚後一定要與公婆同住，且不考慮搬出去住，家中另有一名已婚的大姑。她在貼文中完整列出男方提出的條件表示：「最近認識一位黃金單身漢，年齡45歲，身高183公分，體重83公斤，年薪約230萬。男方表示，婚後希望生小孩，也因為是獨子，婚後必須和公婆同住，不會考慮搬出去住；女生需要有自己的工作，婚後雙方薪水各自管理，不會提供零用錢，婆婆會煮飯，女生不一定需要下廚」，文中可見男方對未來婚姻生活的想法相當明確，但對家務分工的細節卻未進一步說明。









網友集體勸退，直言「年薪高又如何，錢又不花在你身上，別犯傻」。（圖／翻攝自臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》）

貼文一出，幾乎一面倒引來網友勸退，不少人直言「不會。他憑實力單身，妳去攪和什麼。還不快跑」、「他是黃金，但黃金不給你」、「那幹嘛結婚，倒不如一個人過喔更自由」、「遇到媽寶，去娶婆婆就好」、「年薪高又如何，錢又不花在你身上，別犯傻」、「不要往墳墓裡跳啊孩子」、「進去當免費長照女傭嗎」、「看到要跟公婆住就該快跑」。也有人直指關鍵問題，「妳有沒有想過為什麼他45歲還單身」、「這個年齡、條件的男生還未婚，很有可能個性或某些部份有問題吧」。









