年薪316萬！許宇甄驚曝住都中心新人比部長高薪

肥貓？許宇甄曝住都中心新人驚人「天價月薪」。（圖：許宇甄臉書）

國民黨立委許宇甄揭露，內政部對於附屬單位住都中心人員的薪資亂象視若無睹，新增人員的平均月薪竟高達21萬2000元，放任年薪316萬的天價薪資，究竟是縱容還是包庇？還是住都中心根本就是民進黨用來養肥貓的機關工具？

許宇甄指出，預算審查尚未開始，但預算書已赤裸呈現荒謬問題。從國家住宅及都市中心送交立法院的115年度預算書中，住都中心正式員額從114年度的460人增加到115年度的495人，僅僅多了35人，但薪資支出卻暴衝8929萬元，獎金也增加2163萬元。換算下來，新增人員的平均月薪竟高達21萬2000元，每年還可以領61萬獎金，加總後，年薪高達316萬元，薪水比部長還高。

許宇甄質疑，住都中心成立的宗旨是推動社會住宅、落實居住正義，不過在社宅興建進度嚴重落後、績效不彰的情況下，住都中心卻把薪資編列到遠超市場、甚至接近國營事業高階主管的等級，這樣的邏輯根本匪夷所思。她強烈呼籲，內政部不要只會封鎖小紅書，應立即處理住都中心薪資亂象問題。