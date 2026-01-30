年薪600萬卻窮到借錢裝窗！44歲女「有房有車還月光」…靠1招「3年還清3000萬」

年薪逾600萬元的護理師也曾債台高築。圖／翻攝自X／@financialintent

一名年收入曾超過20萬美元（約629萬元新台幣）的護理師，卻一度深陷近百萬美元債務泥淖！美國44歲婦產科護理師麥克羅伊（Naseema McElroy）自 2015 年起背負近百萬美元的房貸與學貸，甚至一度成為月光族，於是她痛定思痛開始正視財務危機，歷經婚姻變動、稅務壓力與出售房產後，最終在不到3年內清償所有債務，成功翻轉財務人生，如今還能投入退休與子女投資規劃。

年薪20萬美元也成月光族！她靠這招3年還清

根據美媒CNBC報導，麥克羅伊2015年是一名年薪超過20萬美元的醫院婦產科與待產室護理師，名下還有一輛休旅車和在舊金山灣區剛買的新家，看起來就是標準的高收入成功人士，然而現實卻背負沉重債務。麥克羅伊當時除了約57.6萬美元（約1792萬元新台幣）的房貸，還背著學貸18.6萬美元（約585萬元新台幣）、還沒繳完的舊公寓房貸7萬美元（約220萬元新台幣），及為了買房為從退休帳戶借出的2.1萬美元（約66萬元新台幣），整體負債逼近百萬美元。

廣告 廣告

在高昂的房價、欠債與生活成本的壓力之下，麥克羅伊直言，當時還是單親媽媽的她覺得自己幾乎就是「月光族」，甚至為了替新家安裝百葉窗，還向姊姊借了3500美元（約11萬元新台幣），因此開始對自己的財務狀況產生疑惑：「我明明賺這麼多錢，怎麼會陷入這麼不穩定的財務狀況？」

麥克羅伊最後決定整頓財務，開始全面檢視收入與支出，並採用「債務雪球法」的方式，從金額最小的債務加碼還款，同時持續支付其他債務的最低應繳金額，也開始培養嚴格記帳的習慣，確保每一筆消費的去向，成功在2015年償還了逾20萬美元的債務，即使同年期間結婚後承擔了丈夫部分的負債，也還是可以在2016年還清7萬7977美元（約245萬元新台幣）。

不過，麥克羅伊2017年5月申請離婚，為此必須支付前夫1.5萬美元（約47萬元新台幣）的離婚和解金，也因分居導致必須改變稅務計算方式，結果此時又額外欠了美國國稅局2.9萬美元稅款（約91萬元新台幣）。麥克羅伊最後在同年11月決定出售舊金山灣區的住宅，償還剩餘房貸與學生貸款，正式還清所有債務。

麥克羅伊除了是夜班產科護理師，也在經營個人理財品牌。圖／翻攝自Financially Intentional官網

從負債人生到財務自由 她力推「投資優先於消費」

麥克羅伊在2015年4月至2017年11月間，總共還了房貸、學貸、舊公寓貸款、車貸、稅務、退休帳戶借款、離婚和解金、醫療費用等近100萬美元的債務與支出，而這段時間也成為她財務規劃的全新起點。麥克羅伊表示，還清債款的她開始將原本用於還債的資金，轉向規劃退休資產，還不忘替孩子設立儲蓄帳戶與監護型投資帳戶，也因為自己的負債人生經歷，開始從小灌輸孩子「投資優先於消費」的理財觀念。

如今10年過去，麥克羅伊除了任職夜班產科護理師，也在經營個人理財品牌「Financially Intentional」，雖然目前尚未獲利，但她還是堅持投入資金在軟體、產品與進修上，希望推動更多人正視理財。另外，麥克羅伊還透過車輛出租平台出租名下的廂型車，也把家中多的房間出租來增加被動收入，全年總收入超過25.1萬美元（約790萬元新台幣）。

雖然已經脫離欠債生活許久，但麥克羅伊依舊維持嚴格的理財習慣，她選擇住在距離工作地點約1小時、房價較低的地區，也透過兼職工作負擔3名年幼子女的育兒費用，但短期內並不打算離開護理工作，而是希望透過多元收入，換取更多時間與生活彈性，陪伴孩子成長：「我的目標不是退休後躺在海灘上，而是能做自己想做的事，並把時間花在真正重要的事情上。」



回到原文

更多鏡報報導

好想當醫生！20歲少年重考2次都失敗...「砍斷左腳」拚殘疾人名額遭警方揭穿

中樂透1億如何用？老翁投資蓋工廠製毒 殘害生命賺上百億

21歲加油站員工中8.8億頭獎「立刻退休」！現身曝「1風險」：幾年內破產不是傳說

星二代遭爆「毒品助性」！伍思凱子以星光環獵豔 「傳自慰照」露骨對話流出