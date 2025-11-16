年薪70萬想貸滿買預售屋？他曝想將資產配置「最大化」掀熱議

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

想靠投資收益幫房貸「減壓」，卻被現實狠狠打臉？近日一名網友發文求助，透露自己看上一間位於台中沙鹿的預售屋，總價約1194萬元（含車位），打算申請新青安貸滿八成，剩餘資金再投入股市「讓錢替自己賺錢」，但也坦言自己剛換工作、年薪約70萬元，心裡仍有些不安。

想靠投資收益幫房貸「減壓」，卻被現實狠狠打臉？（示意圖／unsplash）

原PO說明，目前名下有300萬元股票資產，每年可領約20萬元股息，現有負債包括機車分期（每月約5000元、剩17期）與樂天信用貸款（總額60萬元、利率2.92%、月繳7906元、餘72期）。他於8月剛入職新公司，月薪約4.2萬元，加上季獎金與年終，預估年薪約70萬元。

他指出，父母願意提供700至750萬元的「無息資金支援」，讓他壓力不至於太大，但自己仍想「盡量貸滿新青安」，其餘自備款繼續投入股市，以維持現金流與長期報酬，「這樣風險會太高嗎？」並詢問板上網友兩大問題：「以目前央行開水龍頭的情況，我能貸滿八成嗎？另外這個建案總價1194萬，目前只賣出11戶，砍價空間大概會有多少？」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。「1194萬，按照你的負債比，月收要有9.3萬/月，或者111.6萬年薪 保單、股息部分財力，要打3-5折計算（依你找的銀行而定）」、「親戚借你700萬，只需要貸款494萬 平均月收入需要4.6萬/月或者55.2萬年薪 你應該趕不上新青安，新青安2026/07就沒了 第二季月份4-6月，一但對保延後，就申請不到，最好當作沒有 但上面的財力條件無論是不是新青安都適用」

