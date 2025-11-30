年薪800萬也沒用！59歲男省吃儉用30年 退休前因妻1句話瞬間心寒

財經中心／王文承報導

一名男子年收入800萬日圓，家計皆由妻子處理，退休前詢問妻子「存款還剩多少？」卻只得到一句「不太清楚」，甚至驚聞房貸可能要還到70歲之後，當場愣住。（示意圖／資料照）

不少人基於對伴侶的信任，長期把家庭財務全權交由配偶管理，卻在臨近退休時才驚覺自己對家中金流一無所知。日本一名現年59歲、住在東京的男子山田健一（化名）便是典型案例。他年收入約800萬日圓（約新台幣約167.8萬元），卻每月只領3萬日圓（約新台幣6300元）作為零用錢，其餘開銷皆由妻子處理。眼看退休將至，他鼓起勇氣詢問妻子「存款還剩多少？」卻只得到一句「不太清楚」，甚至驚聞房貸可能要還到70歲之後，當場愣住。

男年薪800萬節儉30年 妻1句話瞬間心寒



根據《THE GOLD ONLINE》報導，健一42歲結婚，與妻子和高二的女兒同住，家中仍背著房貸。多年來所有生活費都由妻子管理，他僅能依靠微薄零用錢過日子，平日午餐多靠超商飯糰果腹，一年外食聚餐不到幾次。戒菸多年、剪髮只花1000日圓（約新台幣209元），信用卡也交由妻子保管，個人開銷幾乎為零。

雖然他偶爾想了解家庭財務狀況，但妻子總以「沒問題啦，房貸快還完了，有退休金，也有在存錢」輕描淡寫帶過。他因信任而未深入追問，只希望把資源留給女兒教育，認為家庭正在為未來打穩基礎。

直到參加公司舉辦的「人生規劃研討會」，他第一次真正感到不安。研討會提供的退休後收入、年金與開支試算，讓他驚覺自己對家計毫無掌控。他坦言：「孩子還小時，我總覺得應該撐一下就好。但現在退休快到了，我手上什麼都沒有，連存摺都沒看過。」

再次詢問妻子的存款後，得到的卻是：「存款？嗯……我也不太清楚，很多應該花在教育費上了吧。」妻子更坦言房貸要還到70歲以後。他困惑地追問：「不是該在退休前還清嗎？」對方只回：「提前還掉會讓生活很吃緊。」

這些回應讓他瞬間說不出話，腦中一片空白。

他試算後發現，退休時的存款大約只有1000萬日圓（約新台幣209.8萬元），扣除房貸與生活費後所剩無幾。夫妻年金每月僅有約22至23萬日圓（約新台幣4.6～4.8萬元），以目前的生活花費來看，退休後極可能面臨收支失衡。

專家指出，「單方掌管家計」的模式容易因過度信任而忽略風險，等到退休前才發現財務缺口已難以補救。建議夫妻應共同管理金錢，並50歲前後就開始檢視退休後的收支與準備情況。

如今，健一開始使用記帳App，並與妻子重新檢視支出。他坦承：「把所有事情都交給妻子，是我自己應負的責任。從現在起，我希望能一起分擔家計，這是身為一家之主，也是身為丈夫應盡的角色。」

