年豬宴變鬧劇? 「呆呆」家泥土1斤200元 賣家稱能轉運

重慶合川女生「呆呆」徵召網友幫忙殺年豬，意外成為開年「現象級盛宴」，並以「村宴」的文旅推廣模式走紅。不過，近日有網友反映，在二手交易平台上，出現多名賣家以「呆呆家鄰居」名義，公開售賣「呆呆」家門前的泥土，並宣稱其為「發財土」、「能轉運」，引發全網對新型網路迷信消費的荒誕熱議。

封面新聞報導，多個賣家自稱「呆呆家鄰居」，在二手平台以「轉運招財」為噱頭，販售一斤66.66元人民幣(約9.6美元)至200元的泥土，並承諾現場挖土拍視頻保真，部分商品甚至描述泥土「正對房門」、「可製成護身符」，強化心理暗示。據悉，事件起因為主播在殺豬宴直播中玩笑性「售賣泥巴」。

該事件也引起當地村委會工作人員注意，他們表示將會去核實狀況。

「賣泥巴」事件，也再次對「網紅經濟」的開發邊界與公眾的參與理性，發出了警醒。紅星新聞評論文章指出，客觀說，人們參與到這次圍觀「呆呆」或是線下「按豬」的行動中來，獵奇或向往年味的本心都可以理解，但當這種參與演變為對私人空間的過度侵擾，甚至衍生出荒誕的「泥巴商品化」行為時，就是變了味。不僅滑稽，也背離了事件本身的邏輯，想必更非當事人願意看到的。

文章並提到，每一次網路熱點的興起，都像是一面鏡子，但在面對「網紅效應」時，保持清醒與克制，不僅是對當事人的尊重，也是對自身判斷力和理性的守護。否則，「熱鬧」與「鬧劇」只有一步之遙。

此外，追隨殺豬宴熱潮，四川資陽樂至縣高寺鎮清水村也舉辦傳統殺豬、共赴年豬盛宴，首日吸引3萬人到場。

據封面新聞報導，此次活動由清水村村集體經濟組織與樂歡天農業開發有限公司聯手操辦，全部免費，唯一要求是須排隊領票入場，當天有人清晨5時許就來現場排隊搶票。7時許，排隊隊伍已綿延成數百人的長龍。

宴席現場，幾口大鍋沿場排開，遊客們舉手機簇擁在灶台旁，記錄傳統殺豬、烹飪鄉土菜肴場景。據悉，此次活動將連續舉辦兩天，每日設宴400桌、宴請4000人，活動首日便吸引超過3萬人次到場。

