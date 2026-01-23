年貨大展開跑！ 「年菜組合、海鮮食材」搶手
越來越接近農曆新年，年菜準備好了嗎？迎接民眾採購潮，年貨大展也在今天（23）登場，近千個展位，把整條年貨大街搬進室內！其中海鮮年菜和食材，依舊是焦點，就是看準不少家庭早早鎖定高檔海味，除了有業者推出年菜套組，還有超大帝王蟹、鱈場蟹腳，通通祭出優惠價。
一道又一道年菜，通通擺出來，2026年貨大展開跑，不少業者祭出年菜組，除了香Q油飯，有蝦有魚還有雞湯，都是過年餐桌必備，共7道菜原價4957元，優惠價3999元，大小家庭都要搶攻。
推年菜組雞湯品牌業者：「大概六七人（吃）都滿OK的，小家庭的話，其實如果要帶套組或不帶套組，我覺得都滿OK，有些人會想要一次買一組，他覺得划算，可是又分開來吃，（民眾）好像有（特別愛海鮮），所以我們裡面也有海鮮，有醉蝦跟魚，就是有種什麼都有的感覺。」
比臉大冷凍帝王蟹重達3公斤，一拿出來就是焦點，看準民眾過年，愛吃海鮮愛買水產，祭出優惠，一隻帝王蟹4500元，業者指出，一天至少能賣10隻，其他像是松葉蟹、蝦子、干貝同樣很搶手。
水產業者：「我覺得今年大家，好像在於買年菜的部分，越來越喜歡用宅配方式，冷凍到家越來越方便，今年的過年比較長，大家也都會提早備貨，現在的（銷售）量已經慢慢上來，而且有些熱賣商品已經開始要，接近沒有辦法再銷售。」
其他業者來PK，拿出巨無霸鱈場蟹腳一副4500元，就是看準不少家庭早早鎖定高檔海味，因此不只蟹類還有鮑魚，海鮮餐廳推出一頭鮑，比拳頭還大顆，標榜內裡流心肉厚彈牙，限定優惠一顆12800。年貨大街搬進室內，從年菜組到年菜食材，大批民眾開逛搶優惠，海鮮年菜依舊是搶手焦點。
