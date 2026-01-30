年貨大街交通規劃現缺口？朱政騏籲補大橋頭

台北市議員參選人朱政騏。（圖：朱政騏臉書）

2026年台北年貨大街將於明日（31日）盛大開幕，預計湧入百萬人潮。然而，台北市議員參選人朱政騏實地勘查交通規劃後指出，市府現行的三條接駁專車路線（A、B、C線）起點全數集中於捷運北門站，導致大同區北端的迪化街北段及延三商圈淪為「交通邊緣」。朱政騏呼籲市府應即刻增設「大橋頭捷運站」接駁點，以平衡南北觀光產值。





朱政騏分析，北門站雖方便進入大稻埕南段，卻讓擁有「十連棟」歷史建築與中藥批發聚落的迪化北段，以及著名的延三夜市在活動期間缺乏大眾運輸銜接。他提出「南北觀光紅線」概念，主張引導遊客從大橋頭站進入，達成「白天逛北迪化、晚上吃延三」的動線，將消費力完整留在大同區。

廣告 廣告

此外，針對交通分流，朱政騏指出，目前中永和、三重、蘆洲的市民若前往年貨大街，多被迫在北門站或台北車站轉乘，造成塔城街周邊極大負荷。若能開通大橋頭站接駁，不僅便利中和新蘆線的通勤族，更能有效緩解南端的交通癱瘓。





朱政騏更進一步拉高格局，指出隨著輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科，市府應藉此機會預演未來「社子輕軌南北線」與「捷運大同線」的運輸邏輯。他強調，大型活動不應只是短暫熱鬧，更應透過交通規劃培養市民南北向移動的習慣，為大同區未來的科技廊帶發展打下根基。朱政騏呼籲蔣萬安市府應展現彈性，補足大橋頭站這塊關鍵拼圖，讓大同區北端共榮，創造真正的觀光全壘打。