年貨大街全面禁菸 蔣萬安：打造無菸城市重要一步

（中央社記者陳昱婷台北28日電）台北市長蔣萬安日前宣布推動打造無菸城市，他今天表示，此次年貨大街將擴大禁菸範圍，並將吸菸區設在大稻埕碼頭，盼有效分流吸菸與非吸菸者，跨出打造無菸城市的重要一步。

台北市商業處昨天宣布，2026台北年貨大街將在1月31日至2月15日登場，期間實施禁菸，範圍包含民樂街、西寧北路、南京西路、民生西路所圍區域，以及迪化街、歸綏街等路段的道路、騎樓及人行道。

蔣萬安今天與文山區里長座談前被媒體堵訪表示，今年年貨大街比照去年實施全面禁菸，且範圍擴大至周邊巷弄，並與當地里長達到共識，將吸菸區設置在大稻埕碼頭入口處，希望藉此有效分流吸菸者與非吸菸者。

他說，吸菸者可以有集中的地方吸菸，其餘民眾就能夠避免吸入二手菸危害，同時相關單位將落實稽查、取締，跨出打造無菸城市的重要一步。

商業處提醒，年貨大街禁止吸菸，違者最高可罰新台幣1萬元罰鍰，亂丟菸蒂也可處最高新台幣6000元罰鍰，請民眾一同維護清新友善的逛街空間。（編輯：陳清芳）1150128