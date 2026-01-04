年貨大街即將開跑 蔣萬安籲反詐防竊不可少

農曆新年即將到來，台北市知名的迪化街也將成為熱鬧的年貨大街。台北市長蔣萬安今天（4日）特別出席大稻埕金曲Agogo 反詐活動，提醒所有準備辦年貨的市民朋友們，要小心詐騙跟偷竊。

歡樂的跨年晚會才剛結束，馬上就要迎來農曆春節，台北市知名的迪化街也將轉為熱鬧的年貨大街，讓來自各地的民眾採買各式年節用品。

不過年關將近，金錢流動率提高，各種詐騙或逛街時的扒手都增加，台北市長蔣萬安4日下午特別出席在永樂市場外的「舞動大稻埕、懷念金曲Agogo反詐防竊藝起來」活動，藉著跟台北市各區的婆婆媽媽們一起跳舞，宣導反詐防竊觀念。蔣萬安：『(原音)今天很高興來到大稻埕，透過舞蹈來宣導我們包括接下來年貨大街，都希望大家注意防詐打詐。新的一年祝大家一切順心平安健康。』

主辦單位表示，迪化街年貨大街將從1月底開跑，每年都吸引很多民眾來採買各式年貨，但是大家快樂辦年貨的同時也要注意詐騙以及偷竊情況。因此今天特地邀請台北各區的婆婆媽媽們，甚至還有基隆來的朋友共襄盛舉，希望透過跳舞快閃活動提醒大家。

蔣萬安今天出席活動前特別前往霞海城隍廟參拜，不過他對於共諜險入市府、總統彈劾以及其他選舉議題並未做任何回應。