年貨大街搶人力！ 迪化街兼職「抽成+時薪」月賺逾12萬

台北市 / 綜合報導

各個地區的年貨大街即將展開，不止攤商把握商機，許多求職者也想在年節檔期，為自己賺厚厚的大紅包。像是迪化街一間賣食品伴手禮的業者，去年有兼職夥伴，業績抽成加上基本時薪，大約半個月賺到超過12萬元，今年也有其他業者開出時薪250元，希望增加求職者應徵以及工作的意願。

銷售人員說：「不要跑你(手)都伸出來了，來吃吃看。」光是大聲叫賣還不夠，也得有點幽默感讓客人願意花錢採購，台北迪化街已經出現滿滿年味，攤商們忙著布置，但能不能找到人力夥伴也是問題。

食品伴手禮店董事長特助陳薇亘說：「我們的薪水因為第一次開得滿高的，所以其實滿多人來詢問，難找的不會，只是因為也還沒遇到，他們實際的工作情況，所以還不確定人是OK的嗎還是不OK的。」

依照去年迪化街年貨檔期17天來計算，資深的兼職業務光是業績抽成就能領到10萬元，新進夥伴則是能賺至少3萬元，再加上原本就有的時薪，資深兼職業務可以領到將近12.6萬元，不過去年是依照基本薪資，今年為了增加求職者的應徵意願，時薪更大方來到230元。

堅果店工讀生說：「裡面請，歡迎吃看看喔。」另一間堅果店年節檔期還沒到，人潮已經擠滿整間店。堅果店工讀生說：「人確實就是會變比較多，一定會累啊，對啊，就是多吃點喉糖。」

堅果店銷售說：「這個期間我們客人會比較多，那我們的工作內容其實也很忙，所以就開比較高的薪資。」這間堅果店業者表示，過年期間時薪會比較多，最高同樣是230元。

不過還有其他業者開到250元，他們一天工時7.5小時，以今年的16天檔期來計算，最多可以賺進3萬元，業者拉高時薪展開搶人大戰，也讓想在短期內，賺到高薪的求職者們趨之若鶩。

