年貨大街擬設戶外吸菸室 北市：先與中央溝通法規

（中央社記者楊淑閔台北2日電）台北市政府宣布推動無菸城市，因現況僅有「室內吸菸室設置辦法」，北市研考會主委殷瑋今天表示，年貨大街率先示範禁菸，擬在戶外設吸菸室，但受阻於法規詮釋，欲與中央溝通。

台北市長蔣萬安1月12日宣布推動「無菸城市」政策，殷瑋在網路YouTube以「『現場實測』年貨大街全面禁菸！台北真的能變身為無菸城市嗎？」為標題，上傳他走訪年貨大街的影片。

他於片中提及，考察日本大阪看到有戶外吸菸室的設置，於是台北市衛生局發函請問中央，但是得到的回應是，若在路邊放一個貨櫃、設置室內吸菸室，其設備標準都符合的情況下，還是不能設置，因為如果四面密閉就是室內，根據法規室內不能吸菸。

廣告 廣告

殷瑋今天出席台北市萬華區115年度「市長與里長有約」座談會，接受媒體聯訪時重申，希望優先推動年貨大街無菸示範區，也讓自行選擇要吸菸者有自己的選擇，但不要讓二手菸擴散到其他部分，如果是設置戶外密閉的吸菸室，隔絕菸害效果會比設置戶外的吸菸區好，但在目前中央法規詮釋下無法走得通。

他說，因此法規面要先了解是否有詮釋的問題，所以跟中央溝通是必要、優先的，也期待是否能透過函釋方式完成設置戶外的吸菸室，因為隔絕性較好；而繼年貨大街，北市接下來擬在圓山、西門町推動禁菸。

現況依據「菸害防制法」第18條第3項規定，訂有「室內吸菸室設置辦法」，其中第2條規定，旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店或其他供公眾消費之室內場所（以下稱室內場所）及老人福利機構（以下稱機構）得設置室內吸菸室。內容沒有涉及戶外設置吸菸室。（編輯：李錫璋）1150202