年貨大街擬設戶外吸菸室 藍籲不該因法律受阻 綠盼先和中央溝通

台北市政府宣布推動無菸城市，擬在戶外設置吸菸室，但現況僅有「室內吸菸室設置辦法」，引發討論。對此，民進黨立委劉建國受訪表示，世界先進各國針對菸害防制，由於國情不同，實際作為也不盡相同，地方政府應慎重處理，若覺得法規跟政策有所衝突的話，可以主動跟中央權責單位溝通；國民黨立委廖偉翔則說，菸害防制要成功，靠的是中央與地方合作，不是中央用法令當成絆馬索。

台北市長蔣萬安1月12日宣布推動「無菸城市」政策，並率先選定於年貨大街禁菸，擬設置「戶外吸菸室」，但根據現行「菸害防制法」，有關「室內吸菸室設置辦法」，規定旅館、商場、餐飲店、酒吧、夜店或其他公眾消費的室內場所及老人福利機構，得設置室內吸菸室，由於法規並未涉及戶外設置吸菸室規定，引發討論。北市府後來決定改在大稻埕碼頭5號水門外設置活動臨時吸菸區。

廣告 廣告

對此，民進黨立委劉建國受訪表示，世界先進各國針對菸害防制，尤其室內禁菸都有所規範，不過，各國的國情不同，實際作為也不盡相同，比如美國規範在屋頂下、路邊攤的棚架內、兩棟大樓間的走廊等，只要上面有棚架，即便是室外，也是禁菸地區。

劉建國指出，地方政府推動無菸城市之際應慎重處理，若覺得法律規範跟實際要執行的政策有所衝突的話，可以主動跟中央權責單位溝通。劉建國：『(原音)那可能他要主動的去跟中央的權責單位好好的溝通，然後提出好的、比較讓大家接受、且保護到相對沒有吸菸的人的狀況，來去做最後的處理方式，我覺得這樣才是真正有在照顧市民朋友的比較有智慧、比較能夠被大家所接受的一種共識，然後才去真正的執行。』

國民黨立委廖偉翔則認為，蔣萬安推動「無菸城市」，並選擇人潮密集的年貨大街作為示範區，其出發點是降低二手菸暴露、兼顧市容與民眾權益，方向完全正確，也符合「菸害防制法」立法本意，但遺憾中央主管機關對法令的過度擴大解釋，反而讓地方政府在第一線執行時動輒得咎、綁手綁腳。他強調，菸害防制要成功，靠的是中央與地方合作，不是中央用法令當成絆馬索。(編輯：許嘉芫)

警語：吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫