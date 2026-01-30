年貨大街明開跑！迪化街停車每小時80元 3商圈交管一次看

【記者張綵茜／台北報導】「2026台灣年味在台北」迪化街年貨大街即將於明（31日）至2月15日熱鬧登場，為因應廣大的採購人潮，包含迪化街商圈在內，還有華陰街（後站）及寧夏夜市進行交管，管制時間內禁止車輛進入；另外，周邊停車場費率將調整為每小時80元。

台北市警察局大同分局提醒，年貨大街期間周邊停車場費率將調整為每小時80元，同時今年延續規劃「年貨專屬免費接駁車」，路線串聯捷運北門站、塔城街、涼州街、大稻埕碼頭，以及後車站商圈。

為了保障行人安全，大同分局指出，年貨大街周邊3個商圈自1月24日起陸續實施交通管制，禁止車輛進入，其中迪化街商圈的管制範圍涵蓋迪化街一段（南京西路至歸綏街），且民樂街、歸綏街及民生西路口將實施時段性單行或禁止左轉管制。另還有華陰街（後站）的管制範圍涵蓋華陰街（重慶北路至太原路口），寧夏夜市則包含民生西路至平陽街段。

台北市迪化街年貨大街周邊3個商圈實施交管。壹蘋新聞網製圖

大同分局表示，活動期間將利用CCTV即時監控系統，全天掌握流量，一旦發生路口壅塞或交通事故，將立即調派「交通快打」警力馳援，確保路口淨空；針對商圈周邊違規停車、停等車輛影響通行等熱點，警方將加強取締執行執法。

大同分局呼籲，年貨大街期間車多擁擠，請多加利用捷運北門站、雙連站、中山站及市區公車；行經管制路口時，請務必配合員警與義交指揮。

商圈周邊警方將加強取締。台北市警察局提供

