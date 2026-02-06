年貨大街桃園場開賣 消費就送高麗菜、滿2000抽iPhone17

年貨大街桃園場活動在藝文廣場舉行，共有120攤提供各式年節商品。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕為呼應「買年貨、來桃園」，「2026桃園巿年貨大街」規劃桃園、中壢場活動，其中桃園場活動今天在桃園藝文廣場開賣，超過120攤商展售，除了各式各樣年貨外，今年更新增家電用品區及兒童遊樂區，為促銷買氣，現場不限金額消費即可領取高麗菜，此外消費滿2000元可參加摸彩，單單熱門iPhone 17手機就有10支，消費滿1000元可玩扭蛋1次，有機會獲得折疊拉桿購物車。

年貨大街活動由桃園巿政府經濟發展局，桃園巿伴手禮協會等民間單位共同主辦，上午10點舉行開幕儀式，由巿長張善政、議長邱奕勝共同主持，立法委員牛煦庭及多位議員都到場，張善政也到每個攤位發放馬年福袋。

廣告 廣告

其中桃園場從今日起至15日(小年夜)，中壢場是從10日起至14日、中壢區銀河廣場舉行，共有50個攤位，桃園場、中壢場年貨大街平日營業時間從下午2點到晚上10點，假日營業時間從上午10點到晚上10點。

展售的年貨商品計有桃園在地各式農特產品、桃園知名伴手禮、美食禮盒、金牌好店、應時年節禮盒、應景臘味年貨、養生南北雜貨、喜慶糖果餅干商品、添吉添褔報春花卉、居家實用電器百貨、工商食品、文創商品、新春居家佈置飾物等，滿足民眾年節購物所需。

張善政推薦巿民及外地民眾買年貨來桃園，物美價廉；邱奕勝表示，桃園年貨大街不僅滿足市民一次，支持攤商及桃園市政府這個有意義的活動，鼓勵大家踴躍購買，為新年添新喜。

年貨大街桃園場在藝文廣場舉行，桃園市長張善政到場發放福袋。(記者謝武雄攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

李雅英捐兒福聯盟29萬 郁方氣炸開轟：拜託睜大眼睛不要亂捐錢

新影片曝光！中榮證實2醫師讓廠商執行手術 即起停刀

開價3萬8000元徵紅娘 台南這張復古告示背後藏著一段傷心往事

女店長拒降調門市被解僱 打4年官司討回80萬薪水可復職

