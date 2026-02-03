年貨大街禁菸惹議！議員批蔣萬安不懂法規：「洋芋片政治學」只有口號

記者楊士誼／台北報導

台北市長蔣萬安喊出效仿東京，打造「無菸城市」並利用大稻埕年貨大街為示範。然唯一的吸菸區在水門外，更有民眾抱怨攤商自己也在抽菸。北市議員何孟樺今（2）日表示，現有菸害防治都因為人力不足無法好好執行，怎一蹴可幾？她也表示，研考會主委殷瑋暗示中央沒有法規打造吸菸區，事實是蔣萬安一點也不了解。她批評，蔣施行「洋芋片政治學」市民看到光彩亮麗；議員們總是發現成果至多三分滿，有些還早已破碎不堪。

何孟樺指出，年貨大街開始兩天，無菸規劃被民眾批評不友善，不只唯一的吸菸區位在水門外，更被發現有民眾躲在新納入管制區的巷弄抽菸，更有民眾在社群媒體上表示連攤商自己都在抽菸，「這個結果雖然不是大家所樂見，但卻一點也不意外」。她指出，現有菸害防治工作有宣導、稽查人力不足的問題，市府在既有法規下，都沒有辦法好好執行，又怎麼可能一蹴可幾，達到無菸城市的理想？

何孟樺續指，擴大年貨大街無菸範圍明明是產發局與衛生局合辦的案件，但卻極其神秘地由研考會主委殷瑋藉個人Youtube加以宣傳。殷瑋還代為說明，說受限法規沒有辦法設置戶外吸菸室，應該要由行政院或立法院提出修法。但就衛生局的去函、中央的函復都是2024年4月的事情，距離蔣萬安今年1月6日提出推動無菸城市構想，已經是將近兩年前的回函，也早於殷瑋2025年9月的出訪大阪。

何孟樺質疑，此事不是殷瑋所暗示的蔣萬安「無菸城市」口號被中央法規卡住，而是法規早就在那邊，但提出無菸城市構想的蔣萬安卻一點也不了解。「一個連菸害防治根本大法的規定都不清楚的市長，真的有能力推動無菸城市嗎？」她批評，近兩年的時間看不到市府主動溝通，也看不到蔣萬安怠職的「台北隊員」推動修法。看到的只有口號，只有五席「台北隊員」集體怠職，拒審中央總預算，反到為自己所屬政黨的附隨組織撈回四百多億。

何孟樺批評，「蔣大話」的絢爛煙火碰上現實的空氣，咻一下就結束了，結果怕場面不好看，再由研考會主委拍影片，講得好像自己努力過卻受限環境。而單論年貨大街的無菸規劃本身，只要早些開始籌劃，市府也仍然可能有更好的安排。她表示，年貨大街是一條街，商家可能設有合法吸菸室，市府應該加以了解、尋求合作可能性，建置自己多年前就建議的「吸菸區地圖」。若是沒有也可尋覓是否有短租空間，設置獨立吸菸室。

何孟樺強調，市府如果真有意願推動無菸城市，而非只是做做樣子，市府也可在遊客服務中心或永樂市場設置獨立室內吸菸室，讓吸菸室可以成為固定的公共設施，這不是推動無菸城市，才正應該要做的基礎建設嗎？她諷刺，這正是三年來蔣萬安「洋芋片政治學」的結果：把少少的市政成果，加上滿滿的大話空氣，把自己裝扮成政治賣場上一份亮麗的洋芋片。沒有打開包裝的市民，看到的是光彩亮麗；而檢查內容的議員們，總是發現市政成果至多只有三分滿，有些還早已破碎不堪。

