年貨大街禁菸綠營反對！蔣萬安這句話反嗆

▲台北市長蔣萬安宣布年貨大街禁菸，引發綠營不同意見。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安喊出效仿東京，打造「無菸城市」，並利用今年大稻埕年貨大街做為示範區。不過，多位綠營議員卻持不同意見，認為北市府不熟悉法規，且吸菸區太遠不方便。對此，蔣萬安今日表示，禁菸區規劃去年的成果非常好，得到市民的肯定，也得到經濟部的大獎，至於吸菸區規劃會隨時調整。

北市議員何孟樺指出，現有菸害防治工作面臨宣導、稽查人力不足的問題，市府在既有法規下，都沒有辦法好好執行，又怎麼可能一蹴可幾，達到無菸城市的理想？年貨大街開始兩天，無菸規劃被民眾批評不友善，不只唯一劃設的吸菸區位在水門外，更有民眾躲在新納入管制區的巷弄抽菸，甚至連攤商都在抽菸。

廣告 廣告

市議員林亮君指出，民眾前往年貨大街，多半是從南京西路-迪化街-民樂街這個區域進入。如果你在這裡想抽菸得穿過擁擠人潮，穿過好多攤位，走600公尺抵達大稻埕碼頭，才能抽上一根菸，來回大概要20分鐘。走到菸癮都沒了。如果吸菸者因為不想走那麼遠，就選擇不抽菸的話，那倒也很好，但人性並非如此。有許多抽菸者，就近改在南京西路、民樂街上的「非禁菸區」抽菸。

蔣萬安今日下午與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）一同前往「2026台北年貨大街-迪化走街」，蔣萬安受訪時表示，因為他和包瓊郁是很好的朋友，見過非常多次面，也聊過很多的議題。今年剛好是包瓊郁來台灣第一個農曆年，所以特別邀請到年貨大街感受過年的氛圍，也可以買一些在地美食、辦年貨。另一方面，也希望她可以號召更多英國的朋友以及世界各地好朋友來感受台灣，特別在台北這邊年味的好味道

針對大稻埕設置無菸區，蔣萬安說，目前規劃在大稻埕碼頭這邊有一個吸煙區，所以希望做好分流，吸菸的朋友一樣可以到吸菸區。整個年貨大街這次擴大範圍到周邊的巷弄一樣都是全面禁菸。那去年的成果非常好，得到市民的肯定，也得到經濟部的大獎，另一方面去年整個無煙環境也帶動整個業績的成長，整體到年貨大街的人次超過200萬，同時整個營業額也創了歷史新高突破了20億，那今年更希望能夠再次加油突破20億的營業額。

媒體追問有民眾反應吸煙區太遠了？蔣萬安回應說，整個動線會規劃好，不希望讓吸煙區的菸味影響到逛街的民眾，所以做這樣的一個區隔，當然會不斷的精進，隨時調整。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！



更多 NOWnews 今日新聞 報導

拿盜版Labubu遭圍剿！吳欣岱喊市府有權開罰業者 北市警局回應了

李貞秀就任立委 中配村長聲援「放棄國籍困難」：促官方停止追殺

「小草女神」捲毛嘉慶性騷疑雲 民眾黨暫停中壢選區初選民調