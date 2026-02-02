年貨大街試吃有訣竅 確認計價單位.善用離峰時段

台北市 / 綜合報導

農曆春節將近，年貨大街買氣熱！滿街乾貨琳瑯滿目，店家為了搶客，紛紛祭出試吃大招。但民眾想補貨，可不能只顧著吃。實際走訪現場，可以發現每一個攤位的計價單位都不同，有的是克、有的是斤，或是以包計價，都得睜大眼睛看。此外，連逛的時間點都要留意。掌握訣竅才能買得盡興又不吃虧。

農曆春節將近您到年貨大街補貨了嗎，不只人潮多各式乾貨零售更是應有盡有，但看的頭昏眼花不知道買什麼才好，下一步當然就是要試吃一下。業者說：「可以試吃看看喔，歡迎試吃看看喔。」這邊從試吃盒裡拿一些，隔壁攤用公筷夾給你，或者戴著手套拿給客人嘗一口，試吃方式很多元，因為民眾真的都要吃過再買，特別是肉乾魷魚絲堅果等等，大街上攤位多，建議可以少量試吃記下口味與價格，試吃比價再買單。

民眾說：「當然要看有沒有合口味啊，對不對，如果不合口味的話就覺得買了沒用，看如果你喜歡吃，然後再送給別人或者再自己吃，烏魚子，那種干貝，嘗嘗看，走一走，然後再決定。」記者盧怡撰說：「來到店面您試吃完之後，下一步就是買單了，不過您可以看到，每一攤其實在單位上也不太一樣，以這一攤來說，就是以「斤」來計價，但這一攤，就是以「克」來計價。」

你注意到了嗎，每個攤位計價方式都不太一樣，克單位最小，一斤等於600克，至於一包一包販售的，大多都是300到1000克不等，另外也要留意來逛的時間，如果想舒適地試吃購買，平日可以在上午時段貨量充足，下午也能避開午晚餐人潮，假日則建議要中午12點前，務必避開三點後的人潮高峰，因為攤位繁忙較不易試吃。

業者說：「像是現在早上或者是，晚上可能七八點以後人潮會比較少，當然試吃就會想要吃什麼就馬上剪，但如果購買的人潮比較多，我們可能就會請客人需要稍等一下。」年貨大街眉角學問多，嘗嘗口味看清單位比好價格，買得盡興更要買得不吃虧。

