年貨大街迪化周邊納入禁菸！蔣萬安：希望有效分流吸菸者、非吸菸者

春節腳步逼近，台北年貨大街即將再度湧入大量人潮。為配合「無菸城市」政策並降低人群密集區的二手菸風險，台北市政府今年進一步擴大迪化街年貨大街的禁菸範圍，涵蓋周邊巷弄與主要道路，並同步規畫臨時吸菸區。市長蔣萬安今（28）日受訪時表示，希望「讓吸菸者、非吸菸者有效的分流」。

市長蔣萬安今（28）日受訪時表示，希望讓吸菸者、非吸菸者有效的分流。（圖／北市府提供）

台北年貨大街將於1月31日至2月15日登場，市府指出，今年禁菸措施不僅延續去年的「無菸年貨大街」，不只有去年僅針對迪化街主幹道禁菸，今年還有東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路的區域內，道路、騎樓、人行道及廣場皆納入禁菸規範；此外，歸綏街以及民生西路接延平北路至環河北路的路段，也同步列為全面禁菸區。

台北年貨大街去年首度試辦無菸年貨大街期間，共取締17名違規吸菸民眾並依法開罰，今年在範圍擴大後，在大稻埕碼頭右側設置1處設置臨時吸菸區，外界仍有不同聲音。有民眾反映，吸菸區距離年貨大街較遠，且需穿越車流量較大的環河北路，實際使用上恐有不便；也有聲音關切，年貨大街周邊的廟宇及攤販是否能確實配合禁菸規定。

針對相關單位是否做好應對，蔣萬安今日下午前往文山區公所出席「與里長有約」行程前受訪說明，市府已由產業局與商業處先行對外召開記者會，清楚說明今年年貨大街一樣是全面禁菸，且禁菸範圍再次擴大到周邊的巷弄。他指出，相關單位已與商圈、在地里長共同進行現場會勘，並取得共識，最終決定在大稻埕碼頭入口處設置臨時吸菸區，作為吸菸者集中使用的空間。蔣萬安強調，市府規畫方向是希望能夠做吸菸者、非吸菸者有效的分流。讓吸菸的朋友有集中的地方吸菸，民眾就避免吸入二手菸的危害。

