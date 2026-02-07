年貨大街遭冒名收租！ 攤商付租金竟"無法下攤"

中部中心/綜合報導

台中有攤商要到天津年貨大街擺攤，卻疑似遭到詐騙，他們以大約五萬元價格，向自稱商圈授權的招商團隊承租攤位，到場後才被告知不能下攤，氣的報警處理，而商圈真正授權的承辦廠商也出面澄清，強調對於疑似詐騙案件事先並不知情。

年貨大街疑遭冒名收租！ 攤商付租金竟"無法下攤"(圖/民視新聞)





各式衣物春聯，糖果小吃，任君挑選，整條街喜氣洋洋，散發濃濃年味氣息，台中天津年貨大街，6日登場，吸引不少攤位進駐，不過卻有攤商指控，疑似遭到不肖人士詐騙。

受害攤商向自稱商圈授權的招商團隊以47000元到5萬元不等價格租下攤位 卻無法擺攤(圖/民視新聞)





受害攤商說，他們向自稱商圈授權的招商團隊，以47000元到5萬元不等價格，租下攤位，沒想到5日晚間到場準備擺攤，卻被告知不能下攤，致電當初聯絡的窗口，對方神隱冷處理，卻持續出現在其他活動當中。

受害攤商有些已經報警處理 只盼能夠討回公道(圖/民視新聞)





實際求證，商圈授權承辦攤位出租的廠商，廠商表示，對於疑似詐騙案件，事先並不知情，不過略有耳聞，對方似乎風評不佳。目前受害攤商，有些已經報警處理，畢竟錢還沒賺到，就先損失好幾萬元，只盼能夠討回公道，要回自己的辛苦錢。





