年貨大街開跑! 迪化街湧人潮 日本干貝漲逾45%

生活中心／陳佳侖 、曾宸洛 台北報導

台北年貨大街今天正式開跑，迪化街一早就湧入大批人潮，人潮較去年多出三成左右，有望衝出不錯買氣，不過許多人年菜愛用的日本干貝，因為日本產量減少，連帶影響台灣市場，價格從一斤2200元漲到3200元，漲幅逾四成五，儘管價格不斐，但仍有民眾開心買回家。

白爛貓拿著金元寶，變身馬上有錢喵，人氣IP白爛貓與台北迪化街跨界合作，年貨大街開跑第一天就吸引大批人潮。

民眾：「很活潑啊很可愛。」

台北年貨大街正式開跑 迪化街湧人潮！部分年貨價漲

人氣IP白爛貓與台北迪化街首度跨界合作。（圖／民視新聞）





迪化街榮譽理事長 徐慶棋：「人擠人不好擠，比往年大概有，第一天這樣比較的話，大概有多三成左右，一些妝點啊，還有今年的學生，放得比較早，所以採買的人潮也比較多。」

今年因為過年放得早，年貨大街第一天，已經擠得水洩不通，人潮比往年多了三成左右，許多攤位門口早已排滿長長人龍，不過要來逛年貨大街口袋可要夠深。

年貨業者 馮老闆：「干貝日本的干貝，漲一千塊，冬菇一年只有生產一次，去年是一千四（元），今年是一千六（元）。」

業者透露，因為日本干貝減少，連帶影響台灣市場，從去年的一斤2200元漲到3200元，漲幅逾四成五，台灣冬菇也受到氣候影響，產量銳減，價格從一斤1400元漲到1600元，漲近1.5成。





台北年貨大街正式開跑 迪化街湧人潮！部分年貨價漲

零食堅果漲價。（圖／民視新聞）





另外，大家過年愛吃的開心果，從去年一斤300元，今年一斤要380元，漲逾兩成六，腰果、核桃、中東椰棗，也漲了將近一成。

民眾：「我們大概買了好幾千塊，不在意價格啦，在意大家一起過，過年的那個氣氛。」

儘管過年期間漲聲響起，不過仍不減民眾採買興致，畢竟把握過年時光與家人團聚最重要。

