年貨大街開跑！迪化街禁菸區擴大、嚴抓違停

記者蔡宥嫻、吳杰澄／台北報導

台北年貨大街今（31）日熱鬧登場！一早就擠滿了採買年貨的人潮年味十足，集結上百攤南北乾貨、糖果餅乾、春聯伴手禮等也吸引不少觀光客朝聖。今年北市府更祭出年貨大街全面禁菸，癮君子要特別注意；另外因應年貨大街封街，交通也有管制，民眾務必多加留意。

台北年貨大街一早擠滿了採買年貨的人潮。

攤商：「來試吃看看，你要試吃什麼？」

年貨大街吸引許多民眾前來採買。

走過路過不要錯過，台北市年貨大街31日熱鬧登場，一早就吸引民眾前來採買。

民眾：「買了開心果、酸梅還有油飯，就可以過年吃，然後覺得不錯，好多人喔，真的，很有味道。」

民眾表達意見。

民眾：「主要是她（女兒）想吃草莓大福，年味滿濃厚，人也多滿熱鬧的。」

攤商出面說明。

攤商：「今天很看好啊，年貨大街現在就恢復了我覺得，疫情之後就恢復了，我覺得還不錯，每一年都進很多（貨），而且都賣完。」

年貨大街集結許多攤商販賣糖果餅乾、春聯、伴手禮等。

看準今年年假9天，消費者囤貨實力雄厚，攤商們摩拳擦掌應戰，集結上百攤南北乾貨糖果餅乾、春聯、伴手禮，連觀光客都前來朝聖。

攤商：「日本、香港、歐美的都有，特別是到過年時間，他們就會來參觀迪化街這邊，就是滿有過年氣氛。」

今年北市法務局加強管理機制，永樂市場更備有公秤，讓民眾隨時檢視商品是否缺斤少兩。

記者現場說明。

記者蔡宥嫻、吳杰澄：「今年的台北年貨大街市府規定每天早上8點到凌晨12點全面禁菸，範圍不僅涵蓋迪化街主幹道，更首度擴大至周邊巷弄，癮君子需要走一段路來到大稻埕碼頭這邊專屬吸菸區才能抽菸。」

台北市府打造年貨大街無煙示範區，並在大稻埕碼頭增設臨時吸菸區，警方也加派人力快打部隊取締違停，全面提升維安層級。

公車因應年貨大街交管改道。

年貨大街採買到小年夜收攤，公車也因應交管改道，停車費率也有所變動，要到年貨大街感受年節氣氛可千萬注意交通規則，以免紅包還沒拿到紅單先到。

