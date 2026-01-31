年貨大街開跑！迪化街禁菸區擴大、嚴抓違停
記者蔡宥嫻、吳杰澄／台北報導
台北年貨大街今（31）日熱鬧登場！一早就擠滿了採買年貨的人潮年味十足，集結上百攤南北乾貨、糖果餅乾、春聯伴手禮等也吸引不少觀光客朝聖。今年北市府更祭出年貨大街全面禁菸，癮君子要特別注意；另外因應年貨大街封街，交通也有管制，民眾務必多加留意。
攤商：「來試吃看看，你要試吃什麼？」
走過路過不要錯過，台北市年貨大街31日熱鬧登場，一早就吸引民眾前來採買。
民眾：「買了開心果、酸梅還有油飯，就可以過年吃，然後覺得不錯，好多人喔，真的，很有味道。」
民眾：「主要是她（女兒）想吃草莓大福，年味滿濃厚，人也多滿熱鬧的。」
攤商：「今天很看好啊，年貨大街現在就恢復了我覺得，疫情之後就恢復了，我覺得還不錯，每一年都進很多（貨），而且都賣完。」
看準今年年假9天，消費者囤貨實力雄厚，攤商們摩拳擦掌應戰，集結上百攤南北乾貨糖果餅乾、春聯、伴手禮，連觀光客都前來朝聖。
攤商：「日本、香港、歐美的都有，特別是到過年時間，他們就會來參觀迪化街這邊，就是滿有過年氣氛。」
今年北市法務局加強管理機制，永樂市場更備有公秤，讓民眾隨時檢視商品是否缺斤少兩。
記者蔡宥嫻、吳杰澄：「今年的台北年貨大街市府規定每天早上8點到凌晨12點全面禁菸，範圍不僅涵蓋迪化街主幹道，更首度擴大至周邊巷弄，癮君子需要走一段路來到大稻埕碼頭這邊專屬吸菸區才能抽菸。」
台北市府打造年貨大街無煙示範區，並在大稻埕碼頭增設臨時吸菸區，警方也加派人力快打部隊取締違停，全面提升維安層級。
年貨大街採買到小年夜收攤，公車也因應交管改道，停車費率也有所變動，要到年貨大街感受年節氣氛可千萬注意交通規則，以免紅包還沒拿到紅單先到。
更多三立新聞網報導
想坐新車免猜！高鐵訂票將標型號 董座親揭「票價漲幅」1族群優先搭
不是沛納海也不是萬國 這只台幣25萬的卡西歐你買得下手？
請不到員工…30年知名渡假村「宣布停業」 最後營業日曝光
尾牙招財必吃！「最愛吃刈包縣市TOP3」出爐 全台名店地圖快收藏
其他人也在看
今晚拚發財！大樂透頭獎1.1億 4星座財運爆棚變富翁
大樂透頭獎上看1.1億元，今（30）日晚間開獎。《搜狐網》運勢專欄點名4星座，新的一年到來，財運也跟著暴漲旺到擋不住，有機會獲得意外之財，鈔票數到手軟。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小孟老師運勢／12星座財運曝光！天蠍座「靠1招」賺錢
生活中心／綜合報導一月最後一天、1月31日（週六）的星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師揭曉12星座本日的幸運色、貴人與小人，並逐一分析工作運、財運以及感情運勢。今日特別提醒牡羊、雙魚兩星座，投資須謹慎，其中雙魚座要「控制投資金額」，牡羊座則是「避免高估價值」。此外，雙子、處女、天蠍、射手本日財運佳，其中天蠍座有機會靠「收藏升值」賺錢。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
富良野花海來襲 新春玩北投「6大免錢景點」賞花泡湯超放鬆
新年走春不必出國，北投「台版富良野」花海於 2026 浪漫回歸！今年規模再升級，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園雙園區，打造壯麗的彩色花毯。現在只要搭上捷運，就能優雅避開塞車，一次玩遍北投「6 大免錢景點」！Yahoo旅遊夯即時 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
影/輝達尾牙台味十足！黃仁勳邀臨江夜市「水果阿婆」現場助陣
昨（30）日，輝達於台北舉辦年度尾牙活動，主題為「輝達尚蓋讚」。此次活動吸引了超過2000名員工參加，現場氣氛熱烈，員工們紛紛拍照打卡，展現出高規格的慶祝氛圍。輝達執行長黃仁勳以深色的「海島風」花襯衫亮相，打破了以往的皮衣裝束，成為現場焦點。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
探索冬季日本零食美味：舌尖上的北海道與北日本頂級選擇
冬天總讓人想享受暖心又不膩口的零食，尤其是來自日本的手工點心與特色小食，絕對是寒冷日子裡的療癒小確幸。不論是在家追劇、辦公室小嘴饞，或是與好友聚會下酒，一盒優質日本零食不僅滿足味蕾，也帶來日式生活美學的愉悅氣氛。這次就和你分享幾款冬季限定及人氣日本進口美味，讓日常零食時光更有質感與溫度！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
尾牙獎金這樣花｜上班族超推精品TOD'S、HOGAN折扣太殺、市場最低價托特包必買！
新年換新包，年底的獎金有地方花了！上班族首推TOD'S，皮質好、設計簡潔俐落、容量也好裝。這次不僅有優於專櫃的甜甜價之外，結帳再下殺五折！包含托特包、流浪包、斜背包等實用包款都有，絕對買了不虧！Yahoo好好買 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
這些絕不能錯過！觀光客最愛買的日本伴手禮7選
到日本逛街買東西你最愛買哪些？日本的糖果點心、玩具、家電都是全球觀光客眼中的搶手貨，回國前不只幫自己買，當然也要幫親朋好友帶上好幾包！這一次詢問了曾經來過日本觀光的各國女性，詢問他們想買的日本產品有哪些？為什麼想買？一起來看看大家眼中的人氣伴手禮有哪些吧！ （以下內容皆為受訪者的個人意見）LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 6則留言
海報有玄機！3移工見牆上「6字箴言」 跟著買爽中300萬頭獎
彰化花壇「大棒彩券行」傳出喜訊！3位越南籍移工受到新聞啟發，相約試手氣，幸運刮中「金馬獎」刮刮樂頭獎300萬元。他們進店看到牆上「馬上刮、馬上發」海報，靈機一動專挑馬圖案醒目的「金馬獎」刮刮樂，果然一刮即中。這筆意外之財讓3人興奮不已，直呼今年可以過個好年了。此幸運故事不僅為彩券行增添喜氣，也吸引不少民眾前來沾沾好運，成為近期熱門話題。提醒您，購買彩券應量力而為，切勿過度投注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
新年玩高雄好運馬上來 龍虎塔、平安麵、拔蘿蔔！轉運招福6大新春玩法一次收
想感受最有溫度的台式年節，往南台灣跑就對了！高雄不僅擁有暖陽，更有豐富的祈福儀式讓您「好運馬上來」。今年春節，除了必去左營蓮池潭感受「龍口進、虎口出」的轉運磁場，更不能錯過充滿人情味的傳統習俗。Yahoo旅遊夯即時 ・ 23 小時前 ・ 2則留言
台南六甲落羽松季開幕 美景限時登場
2026台南六甲落羽松季今天（31日）開幕了，位在六甲區菁埔埤周邊的落羽松林披上綠橙紅色調，層層堆疊的美景吸引民眾來賞景、拍照留念，浪漫氛圍的美景限時登場，要把握觀賞時機。台南市副市長姜淋煌主持落羽松季開幕，與民眾感受六甲限定的季節風景。他說，六甲落羽松季已成為全國具指標性的季節性觀光活動之一，遊客自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
竹山竹秀苑日間照顧中心揭牌啟用 秀傳醫療體系捐百萬挹注南投長照量能
【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】由竹山秀傳醫療社團法人前山社會福利慈善事業基金會籌設的「竹山竹秀苑日間照顧互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
年貨大街登場！ 迪化街現人潮年味滿滿 店家忙備貨
台北市 / 綜合報導 農曆新年即將到來，年貨大街也在今(31)日正式登場，一大清早就有許多民眾到現場採買，迪化街湧現人潮。實際詢問下來，民眾最愛的年貨，包括香菇、鮑魚、干貝，其中車輪鮑罐頭，單罐從去年的4000元下跌到3000元，另外日本干貝由於產量減少價格上揚，許多民眾改買比較便宜的越南小干貝，希望迎新年的同時，先省一點荷包。街道上滿滿人潮，為期16天的迪化街年貨大街，31日正式登場，各式攤販蓄勢待發。迪化街攤販說：「麻荖都可以試吃看看喔。」業者一邊叫賣，手也沒有停下來，不斷招呼絡繹不絕的客人，尤其一大清早即便是下雨天，還有許多民眾，早起買年貨，大包小包帶回家。民眾說：「買了烏魚子，鮑魚，然後這個竹笙，然後巴西蘑菇。」記者VS.民眾說：「(比如說像鮑魚，干貝)，喔這基本上一定要買，因為這個是比較高檔(食材)。」實際訪問下來，鮑魚干貝成為年貨必備，民眾採買高級食材，同時貨比三家。迪化街攤販郭先生說：「最近車輪鮑魚，大概3000多塊就可以買得到，因為去年要4000多塊，那干貝有稍微漲價，大概漲20%了，所以客人就會偏向買一些越南或是中國的(小干貝)，大概(價)差三倍以上或四倍都有。」除了要端上桌的年菜，甜甜的糖果也不能少，尤其上面寫著，好運大吉大利的吉祥話，特別受到青睞。民眾說：「會啦，還是會(想買這種)，討個吉利。」記者VS.民眾說：「(哇，這麼多)。」民眾說：「媽媽跟我挑的，新年快樂，平平安安。」孩子臉上掛著笑容，一家大小和樂逛街，也讓年味更近了。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
2026香港10種推薦玩法大公開！4天3夜行程最受歡迎、新景點玻璃觀景台、全球最大型彈跳體驗與藝文活動超夯
近年去過香港旅遊嗎？2025 年台灣訪港旅客人次近 158 萬，較 2024 年成長約 27%，顯示台灣前往香港旅遊的人數大幅成長；其中過夜旅客亦有約 20% 的成長。這篇文章告訴你，香港 2026 年有什麼新玩法、備受注目的熱鬧活動！欣傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛不罕見 • 醫路相伴～罕見疾病中心醫療耗材守護計畫 兩單位贊助捐贈臺大雲林分院
【記者 劉春生／雲林 報導】臺大醫院雲林分院（29）日舉辦「愛不罕見・醫路相伴─罕見疾病中心醫療耗材守護計畫」台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026年香港旅遊全面升級，從美食、節慶到藝文的深度之旅
全球最大彈跳體驗BigBounce世界巡迴香港站於西九文化區登場，結合超巨型充氣設施與夜間音樂燈光，旅遊經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 4 小時前 ・ 29則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 36則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 17則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 558則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 89則留言