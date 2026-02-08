年貨大街防扒4撇步 中警刑事警察大隊宣導 降低被偷竊風險

刑事警察大隊大隊長紀延熹呼籲，春節期間民眾舉家外出旅遊時，應做好住家防竊措施，重要財物勿放置家中，可請警方、鄰居協助巡查，避免宵小趁機侵入行竊，造成損失。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為迎接2026農曆春節到來，年貨大街、百貨公司及各種大賣場熱烈展開，販賣商品種類齊全，是不少婆婆媽媽平常採買的首選，年節假期更是人山人海，轄區警方會加派警力於周遭做交通疏導，讓車流更加順暢。

為保障民眾財產安全，臺中市政府警察局刑事警察大隊提醒民眾，應提防扒手偷竊手法，以「背包抱胸前」、「皮夾藏前方內袋」、「手機勿外露」及「近身碰撞遭竊」等4招防範，降低被扒手偷竊的風險。

台中市政府警察局刑事警察大隊提醒民眾，應提防扒手偷竊手法，以「背包抱胸前」、「皮夾藏前方內袋」、「手機勿外露」及「近身碰撞遭竊」等4招防範。（圖/記者廖妙茜翻攝）

臺中市政府警察局刑事警察大隊解析「扒手行竊術」，竊嫌先選定「目標」，找尋人群中較易得手之提包、背包、皮夾、手機或貴重物品，趁人多擁擠時，「近身用手或胳膊觸碰」、「聲東擊西或問路」分散民眾注意力、「故意推擠」用身體、衣服、帽子、報紙、提包、雨傘等物品掩護，趁機竊取物品，扒竊集團則採成員轉遞方式，逃離現場。切記、人潮眾多之處所應將包包背至前方，因為皮包放胸前是自己的，放背後就是別人的！

年貨大街防扒4撇步。（圖/記者廖妙茜翻攝）

刑事警察大隊大隊長紀延熹呼籲，春節期間民眾舉家外出旅遊時，應做好住家防竊措施，重要財物勿放置家中，可請警方、鄰居協助巡查，避免宵小趁機侵入行竊，造成損失。身處人潮擁擠之場所，除了注意防疫，戴口罩、勤洗手外，也應提高警覺，注意查看自己隨身之財物，發現可疑人士或財物遭竊情事，立即撥打「110」報警，以保護自身財產安全，並即時蒐集證據俾利警方迅速破案，另也提醒依刑法第320條規定，意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人動產者，將處五年以下有期徒刑、拘役或新臺幣五十萬元以下罰金，不法分子切勿心存僥倖、以身試法，以免因一時貪念而觸法受罰，因小失大。