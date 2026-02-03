年貨大街韓星駕到！ 崔振赫開心品嘗麻荖狂喊好吃

台北市 / 綜合報導

韓國男星崔振赫1日來台灣參加粉絲見面會，活動結束後，他沒有先回韓國，昨(2)日在工作人員陪同下，現身年貨大街，男神駕到引起陣陣驚呼聲，崔振赫本人倒是很自在的逛吃，看到麻荖還停下腳步試吃，展現親和力。

台北年貨大街有香氣喜氣人氣，飄來一陣韓國來的帥氣，工作人員陪同下，韓國男星崔振赫出現在年貨大街，吸引了路人圍觀，187公分的高挑，穿著黑色的外套，崔振赫逛著攤位東看看西看看，看到麻荖還開心試吃了起來直說好吃，男神此刻是食神，他暫時忘記身材，粉絲暫時忘掉他戲裡霸道總裁。

廣告 廣告

崔振赫飾演霸道總裁的新戲正在上映，他1日到台灣出席粉絲見面會，沒有馬上回韓國，2日現身台北年貨大街，讓粉絲們好驚喜，儘管愛逛吃的他，在節目中下廚真不行，讓好友們笑翻煮麵像在煮粥，為媽媽煮海帶湯，海帶多到讓媽媽震驚我是產婦嗎。

曾在粉絲見面會跳三振舞的崔振赫，雖然廚藝被親友三振出局，來到台北年貨大街還是大享口福，其實韓國過年也是農曆大年初一，過年必備的點心叫韓菓，由穀類麵粉蜂蜜等製成，有的就像是比較瘦長的麻荖，也難怪崔振赫在年貨大街，會一見如故大快朵頤。

原始連結







更多華視新聞報導

貨量影響售價 年貨攤商：日本進口海鮮貴4-5百元

年貨街買菱角酥同份量價格翻倍 總店歉：罰款加盟店

年貨大街拚房價 北南門1坪逾百萬.南左營漲破9成

