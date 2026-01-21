年貨必備！開心果4禁忌、5好處曝光 營養師示警：4類人要小心

生活中心／張尚辰報導

農曆新年將至，香脆可口的開心果是不少家庭必備的過年零食之一。營養師李婉萍指出，開心果屬於六大類食物中的油脂與堅果類，含有豐富的膳食纖維，有助於促進腸道蠕動。不過她也提醒，有4類族群應避免過量食用，以免出現腹脹、腸胃不適等情況。

李婉萍在臉書粉專發文表示，開心果是優質的植物性蛋白質來源，對肌肉生長與修復相當有幫助。此外，開心果富含健康脂肪、維生素E、維生素B群、鉀、鎂等多種微量營養素與礦物質，有助於維持身體正常機能，內含的多種抗氧化物質，還能保護眼睛並延緩老化。

她也整理出食用開心果的5大好處：

1. 心血管的好夥伴

開心果富含植物固醇與不飽和脂肪酸，適量食用有助於降低壞膽固醇（LDL）。

2. 有助控制血糖，適合糖尿病患者

開心果的升糖指數（GI）較低，有助於穩定血糖，對糖尿病患者而言是相對健康的零食選擇，但仍需注意食用份量，避免熱量攝取過多。

3. 減重族與健身族的好零食

開心果含有膳食纖維與蛋白質，可增加飽足感、降低暴飲暴食的機率，所含的多種維生素與礦物質，也適合做為運動後的營養補充。

4. 促進腸道健康

豐富的膳食纖維可促進腸道蠕動，幫助消化，並減少便祕問題。

5. 提高抗氧化能力、保護視力

開心果含有葉黃素等抗氧化物質，有助於保護眼睛、降低藍光對視網膜的傷害，特別適合長時間使用手機或電腦的人。

不過，李婉萍也提醒，開心果雖然營養價值高，但熱量不低，每100公克約含601大卡，10顆開心果熱量約32大卡。若無節制食用，容易造成熱量超標、體重增加，加上膳食纖維含量高，過量攝取也可能引發腹脹或腸胃不適。

因此，她特別點名以下「4類人」應少吃開心果，以免刺激腸胃或引發不適症狀：

【對堅果過敏者】

應避免食用開心果，以免引起過敏反應，如皮膚搔癢、紅腫或呼吸困難。

【腸胃敏感者】

開心果膳食纖維含量高，可能刺激腸胃，腸胃敏感或有腸躁症的人應酌量食用。

【腎臟病患者】

開心果鉀含量較高，慢性腎臟病患者需控制攝取量，以免影響腎功能。

【容易上火者】

開心果屬堅果類，部分產品經高溫烘焙，體質容易上火者不建議每日食用超過30公克。

