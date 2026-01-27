年貨怎麼買最划算？台北迪化街「必買清單」一次看

【記者張綵茜／台北報導】春節採買進入倒數，迪化年貨大街也將迎來人潮高峰，雖然今年年貨價格漲跌互見，但仍有不少「撿便宜」空間，從進口香菇、鮑魚罐頭到高CP值干貝替代品，都成為精打細算族群的熱門選擇；此外，北市府也同步推出接駁車服務，協助民眾更便利地進出商圈，把握年前最後一波採買時機。

今年的年貨價格漲跌互見，但仍有不少「撿便宜」空間。台北迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和指出，去年已調漲過的魷魚，今年價格持平；智利鮑魚價格穩定，適合想買高級年菜食材的民眾下手。

其中最值得關注的是香菇類。鄭玟和表示，國產香菇因產量減少，價格小幅上漲，但進口香菇因供應量充足，價格反而下滑，「如果來到迪化街買年貨，香菇是可以買到便宜的品項」。

另外，車輪牌鮑魚罐頭因香港市場萎縮，價格下跌也是今年降價的年菜食材；至於日本干貝則因產量減少，價格上漲約3成，建議精打細算的人可改選越南小珠貝（小干貝、海灣貝），目前價格仍維持不變，是高CP值替代選項。

北市府召開年貨大街記者會。張綵茜攝

此外，台北市商業處今年同樣規劃迪化年貨大街接駁車服務，協助民眾在春節期間輕鬆往返各大轉運節點。接駁車自1月31日至2月15日每日13時20分至20時20分行駛，提供多條路線串聯捷運、商圈與碼頭周邊，方便分流搭乘。

其中，藍線接駁車由捷運北門站出發，依序行經南京西路口（塔城）、涼州街、民生西路口（大稻埕碼頭），再返回南京西路（迪化街），班距約30至35分鐘。

黃線同樣自捷運北門站發車，行經南京西路口（塔城）、涼州街與民生西路口（大稻埕碼頭），最後抵達後車站，班距亦為30至35分鐘。

綠線則為短程接駁，自捷運北門站直達南京西路口（塔城），班距約10至15分鐘，適合想快速進出商圈的人利用。

台北迪化街年貨大街提供接駁車服務。台北市商業處提供

