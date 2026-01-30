年貨採買別踩雷！如何挑選才能健康又安心？ 營養師提醒3重點正確選購

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

年貨採買注意3重點 食品安全不踩雷！

購買年貨食品不只要講求豐盛、過節氣氛，也要重視食品安全，以免吃下肚後導致食品中毒、腸胃不適等。鄭又寧營養師提醒，民眾採買年貨可注意以下重點：

選擇標示清楚的食品：確認包裝完整，標示品名、有效期限、製造或進口廠商資訊及營養標示，避免購買來源不明或包裝破損的產品。

留意外觀與氣味是否正常：散裝乾貨可採取「望（觀察）、聞（嗅氣）、問（詢問）、切（按觸）」等方式挑選，應避免氣味刺鼻、色彩鮮豔或異常潔白的食材。

注意販售場所衛生：食材避免落地堆放，選擇環境整潔、容器乾淨，有適當保冷、保溫儲藏設備的店家。

正確保存、烹飪也很重要 掌握4原則吃得更安心

不過，採買完年節食品後，若未正確保存、烹飪，也會有健康風險。因此，鄭又寧營養師建議，食品保存、烹飪料理時應掌握以下原則，才能降低風險、確保食品安全：

料理前後確實洗手，降低病原菌污染風險。

生食與熟食分開處理與保存，避免交叉污染。

食物須充分加熱後再食用，特別是肉類與海鮮。

注意保存溫度與時間，食物應保存低於7℃，或加熱保溫60℃以上。熟食菜餚若放置室溫，不宜超過2小時。

過年也要均衡飲食 以免對身體造成負擔

除了聰明採買、安全料理之外，過年期間也別忘了均衡飲食。過年飲食容易偏重肉類、忽略蔬果的攝取，又常會準備傳統糖果、零嘴在飯後享用，不知不覺就會攝取過多的熱量。





鄭又寧營養師表示，雖然春節期間不需過度忌口，但也應適當飲食、均衡搭配，建議應減少加工肉品攝取與高油、高鹽烹調，記得蔬果、全穀雜糧不能少，餐後點心可以水果替代，堅果種子類則以每日1湯匙補充即可，讓過年吃得更開心、更無負擔。



