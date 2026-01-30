年貨採買省荷包 台糖蜜鄰設平價專區最低七六折

台糖蜜鄰便利超市設置「平價商品專區」，讓民眾以實惠價格輕鬆備齊年節採買所需。(台糖提供)

記者林怡孜／台南報導

農曆春節將至，民眾開始準備年節採買。為減輕家庭開銷壓力，全台廿家台糖蜜鄰便利超市自二月一日至廿八日推出「平價商品專區」，集結多項日常必需品與年節常備食材，部分商品最低下殺76折，讓民眾在準備年菜與伴手禮時，多一份實惠選擇。

台糖表示，長期配合穩定物價政策，即使原料成本波動，民生用砂糖與沙拉油價格仍維持不變，小包裝砂糖每公斤卅六元、三公升沙拉油每瓶一百六十九元。在此基礎上，蜜鄰超市再設置平價專區，集中販售多款民生商品，提供消費者更具彈性的採買方案。

此次專區優惠品項涵蓋台糖自家熱銷產品，包括有機米、各式食用油、砂糖及罐頭類食品等。像是台糖紅花籽油一公升特價一百八十二元、芥花油一公升特價一百一十七元，都較原價明顯折扣，成為不少家庭過年前備貨的選項之一。

因應圍爐與年節料理需求，門市也提供安心豚冷藏豬肉及小包裝冷凍肉品，方便小家庭或年節短期備料。另有多款禮盒與保健食品同步上架，從圍爐食材到伴手禮一次購足，提升採買便利性。

台糖指出，春節期間家庭支出普遍增加，公司將持續透過平價專區與穩定價格措施，讓民眾在準備年節物資時，多一份安心與從容。