年貨採買高峰將至 新北春節前全面啟動百貨稽查

《圖說》聯合稽查重點項目包括；食品標示與儲存環境是否符合衛生標準、肉品產地是否清楚標示。〈公安小組提供〉

新北市政府為確保民眾於春節時購物及用餐安全，今〈6〉日下午全面啟動春節前公共安全聯合稽查，由副市長朱惕之率領公共安全聯合稽查小組，前往新店裕隆城，針對公安、食品安全及電動車充電樁等項目進行聯合稽查，為市民春節消費安全把關。

朱惕之表示，春節是民眾團圓及消費的重要時刻，業者除應提供優質服務外，更應確保食品安全無虞、產地標示清楚，並隨時維持各項設施設備正常運作及逃生通道暢通，妥善維護消費者生命與財產安全。市府將持續加強稽查與輔導，督促業者落實公共安全與食品衛生管理，讓市民能安心採買、安心過好年。

《圖說》聯合稽查重點項目–安全梯、手扶梯。〈公安小組提供〉

他指出，春節期間業者大量進貨，貨品堆積情形增加，若管理不當，恐衍生食品衛生、消防安全及避難逃生等風險。為此，新北市政府公共安全聯合稽查小組，針對全市規模前10大百貨公司及大賣場進行全面性稽查。

此外，消防局也同步針對轄內列管的2,687處人潮出入眾多場所加強消防安全檢查，並於春節前完成7處大型公共場所的搶救演練，以提升火災應變及救災效能，降低災害發生時的人命傷亡風險。

《圖說》副市長朱惕之〈中右〉、消防局長陳崇岳〈中左〉聽取聯合稽查重點項目說明。〈公安小組提供〉

工務局則針對樓地板面積3,000平方公尺以上的賣場，抽查防火避難設施，共計稽查64家，若發現缺失，均立即依建築相關法規辦理限期改善或裁處，以確保公共場所建築安全。

《圖說》副市長朱惕之、消防局長陳崇岳關心聯合稽查重點項目。〈公安小組提供〉

消防局長陳崇岳進一步說明，今天聯合稽查重點項目，包括電動車充電樁設置是否符合安全規範、食品標示與儲存環境是否符合衛生標準、肉品產地是否清楚標示，並同步檢視天然氣管線及相關設備是否合格，消防安全設備是否能正常運作，安全梯、手扶梯、防火門等逃生動線是否保持暢通；另也檢查自衛消防編組演練落實情形及室內空氣品質，以全面提升消費環境安全。