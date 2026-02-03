年貨網購注意！北市抽驗電商平台 蝦皮、momo 7件食品出包

「鹿茸菇」檢出殘留農藥殺菌劑撲滅寧，依法可處3萬元至300萬元罰鍰。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

農曆春節將至，近年網路食品市場蓬勃發展，為維護民眾食品安全，台北市衛生局3日公布網路販售食品電商平台抽驗結果，抽驗30件產品有7件不符規定，分別為2件標示不符規定，包括茶樹菇、巴西蘑菇、鹿茸菇及猴頭菇，檢出殘留農藥不符、重金屬鎘超標，另有冷凍調理食品詩仙紹酒雞腸桿菌科超標 ，高麗菜韭黃豬肉餃子、金元寶軟糖則外包裝標示不完全，不符規定的產品，已移請所轄衛生局後續辦理。

衛生局指出，此次共計查驗30件產品，包含冷凍冷藏調理食品10件、糖果9件、菇類9件、竹笙1件及花生及其製品1件，依品項擇定檢驗項目包括檢驗微生物、防腐劑、漂白劑、著色劑、重金屬、農藥殘留量及黃麴毒素等項目。

廣告 廣告

「詩仙紹酒雞」檢出腸桿菌科，屆期不改正者依法可處3萬元至300萬元罰鍰。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

「巴西蘑菇」檢出重金屬鎘及殘留農藥殺菌劑貝芬替，依法處6萬元至2億元罰鍰。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

「茶樹菇」，檢出殘留農藥殺菌劑芬普尼、殺蟲劑賽洛寧，依法處6萬元至2億元罰鍰。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

「茶樹菇」檢出殘留農藥殺蟲劑可尼丁，依法處6萬元至2億元罰鍰。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

「巴西蘑菇」檢出重金屬鎘及殘留農藥殺菌劑貝芬替，依法處6萬元至2億元罰鍰。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

「猴頭菇」檢出殘留農藥生長調節劑克美素，依法處6萬元至2億元罰鍰。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

「高麗菜韭黃豬肉餃子」，包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

「金元寶軟糖」檢出食品添加物著色劑，但產品外包裝成分未對其標示。（北市衛生局提供／張珈瑄台北傳真）

衛生局食藥科長林冠蓁表示，蝦皮購物所販賣的高雄市德順辰記香菇行「茶樹菇」，檢出殘留農藥殺菌劑芬普尼、殺蟲劑賽洛寧；momo購物網所販賣的基隆市台瑞格公司「茶樹菇」，檢出殘留農藥殺蟲劑可尼丁；蝦皮購物所販賣的屏東縣金海相商行「巴西蘑菇」，檢出殘留農藥殺菌劑撲滅寧；蝦皮購物所販賣的高雄市爾邦德公司「猴頭菇」，檢出殘留農藥生長調節劑克美素，已分別移請高雄市、基隆市、屏東縣衛生局依法處6萬元至2億元罰鍰，並函請購物平台下架。

林冠蓁說，momo購物網由北市士林區邱姓負責人所販賣的「鹿茸菇」，檢出殘留農藥殺菌劑撲滅寧，本案目前尚在行政調查中，依法可處3萬元至300萬元罰鍰；蝦皮購物所販賣的新北市五全食品行「巴西蘑菇」，檢出重金屬鎘及殘留農藥殺菌劑貝芬替，移請新北市衛生局依法處6萬元至2億元罰鍰，屆期不改正者，可處分業者新臺幣3萬元至300萬元罰鍰，2件皆函請購物平台下架。

她指出，桃園市小人國的餐廳蔣府宴冷凍調理食品「詩仙紹酒雞」，檢出腸桿菌科，移請桃園市衛生局，屆期不改正者，依法可處3萬元至300萬元罰鍰； 新北市買多多公司販賣的「高麗菜韭黃豬肉餃子」，包裝未標示「製造廠商或國內負責廠商地址」，移請新北市衛生局，依法處3萬元至300萬元罰鍰；momo購物網所販賣的台中市台蓬萊寶島食品公司 「金元寶軟糖」，檢出食品添加物著色劑，但產品外包裝成分未對其標示，移請台中市食品藥物安全處，依法處3萬元至300萬元罰鍰，標示有不實、誇張或易生誤解情形者，可處4萬元至400萬元罰鍰，並函請購物平台下架。

衛生局表示，依《食安法》規定，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，依法處分責任業者6萬元至2億元以下罰鍰；重金屬不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」者、微生物不符「食品微生物衛生標準」者，依法應予沒入銷毀及限期改正，屆期不改正者，處3萬元至300萬元罰鍰；標示有不實、誇張或易生誤解情形者，可處4萬元至400萬元罰鍰；標示不全者，處3萬元至300萬元罰鍰。

衛生局呼籲，民眾於網路選購食品時應提高警覺，留意商品來源、配送溫度與食品標示，優先選擇完整包裝產品，並留意產品上是否有完整明確的中文標示，以掌握完整的產品訊息；購買後亦應依標示建議保存，冷凍食品避免反覆解凍再冷凍，烹煮食物時應充分加熱，即食產品則應儘速食用完畢；業者也應落實自主管理，確保產品標示與品質符合食品安全規定。

更多中時新聞網報導

NBA一周分析》黃蜂擺爛反5連勝 公鹿了無生機

「讓她懷念我」康康辦婚禮圓女兒心願

袁小迪登《一級棒》 合作8美女直呼幸福