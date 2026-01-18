年貨試吃出包！北市辦公大樓「一氧化碳」飆逾300ppm 7人緊急送醫

北市松山區兆基文教大樓，1/18驚傳煮食一氧化碳中毒。翻攝Google Maps



年關將近，不少民眾趁休假採辦年貨。沒想到一處年貨大街活動竟傳出意外！台北市南京東路四段一處辦公大樓今天（1／18）舉辦年貨大街試吃活動，疑似太多人參與，又因在室內烹煮食物，通風不良，造成多位民眾出現嘔吐、頭暈等中毒症狀。上百人緊急疏散，消防人員將7名女性傷患緊急送醫。

台北市松山區的一處辦公大樓，今天下午舉辦年貨大街活動，主辦單位在室內提供餐點，疑似因使用瓦斯爐烹煮食物加上通風不良，再加上又有發電機，讓室內空氣拉警報。

消防局表示，勤務中心在接獲報案後，立即派遣消防車輛3輛、救護車5輛及救援人員21名趕赴現場搶救，救難人員於15時9分抵達。八德分隊人員進入現場偵測時，發現一氧化碳數值異常偏高，研判是瓦斯燃燒不完全所致。

消防局人員測得一氧化碳數值高達竟超過300ppm，立即疏散群眾，並將現場7名意識清醒的女性傷患分別送醫救治。北市緊急醫療應變中心（EOC）已啟動多重傷病患機制，並通報衛生局、警察局、民政局等單位進行資料登錄與後續追蹤。

