年貨首選優質水產 漁業署推薦「買魚去」平台

記者古可絜／綜合報導

農曆年節即將到來，漁業署為滿足民眾年節料理及過年送禮的需求，邀集漁民團體精選各地特色國產水產品，共推出17組優惠年節組合，只要在「買魚去-有魚有春年貨大街」電商平臺專區購買商品，即享消費滿額折扣優惠。

隨著年節的腳步逼近，漁業署為滿足民生消費用魚需求，協調產業團體加強漁產品供應及調配，確保國產魚貨供應無虞。此次「買魚去」推出「有魚有春年貨大街」，有「時來運轉」意涵的龍虎斑、象徵「富貴昌盛」的黃金鯧、「節節高升」海水白蝦、「吉祥如意」的鱸魚、「玲瓏剔透」的透抽、充滿創意鬼點子鬼頭刀魚丸、具有南臺灣家魚稱號的虱目魚肚、「年年有鰆」彈牙美味土魠魚、「代代昌盛」的白帶魚、「卷卷團圓」的小卷、「健康長壽」的鰻魚、「花開富貴」的鯖魚以及「幸運之星」吳郭魚，無論用在火鍋或是年夜飯，海鮮主角超澎湃，吉祥意涵滿滿好福氣。

「買魚去」有魚有春年貨大街聚集全國重要產區特色漁民團體，組合式的地方特色漁產，免去四處張羅的困擾，全網免運費帶回家。為回饋消費者的支持，此次年貨大街即日起至2月10日有購買1000折扣100元（限量100組）活動，還有驚喜限量加價購優惠，數量有限欲購從速。

漁業署說明，「買魚去」平臺商品均經過各項認驗證把關，品質有保障，付款輕鬆多元，全年都有不定期優惠活動，除到「買魚去」網站可購買，也可到此次合作漁會現場採購，歡迎國人多多選用，以實際行動支持臺灣漁業。

「買魚去-有魚有春年貨大街」電商平臺專區即日起至2月10日推出滿千折百優惠。（漁業署提供）

漁業署推出17組優惠年節組合，只要在「買魚去-有魚有春年貨大街」電商平臺專區購買商品，即享消費滿額折扣優惠。（漁業署提供）