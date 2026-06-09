「年販售目標1萬台！」Honda全新CR-V導入電油動力，台本有什麼底氣這樣喊？

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Honda Taiwan 9日正式發表CR-V，首度在台導入e:HEV電油動力系統，建議售價99.9萬元起、頂規e:HEV Prestige車型129.9萬元。隨著國內SUV市場持續朝電氣化發展，Honda Taiwan四輪營業部部長李瑞宏喊出年販售1萬輛目標，希望藉由全新油電科技、智慧聯網與舒適配備升級，強化CR-V在國產中型SUV級距的競爭力。

CR-V自1995年問世以來，全球累計銷售達1500萬台，在台擁有超越30萬名車主的優異口碑，連續14年蟬聯國產中型SUV銷售霸主地位，這次不僅首度導入e:HEV電油動力系統，更有其他改款亮點，包含：

改款重點一：首度導入e:HEV油電系統，補齊CR-V電氣化戰力

本次大改款最大亮點，莫過於Honda首度在台導入CR-V e:HEV車型。搭載2.0升Atkinson循環直噴引擎與雙電動馬達系統，電動馬達可輸出184匹馬力及34.2公斤米扭力。相較過去單一汽油動力，新世代CR-V正式加入油電休旅市場競爭，也成為Honda在台電氣化布局的重要里程碑。

改款重點二：獨創「兩速引擎直驅鎖定」技術，兼顧性能與節能

與一般Hybrid系統不同，CR-V e:HEV採用Honda獨有的「兩速引擎直驅鎖定」設計，新增低速直驅檔位，能在爬坡或滿載狀態下提供更直接的加速反應；高速巡航時則透過超比檔降低轉速、提升燃油效率，進一步強化油耗與駕馭表現的平衡。

改款重點三：導入Acura底盤科技，全面提升行路質感

新車搭載源自Acura豪華品牌的ARD振幅反應避震器與VGR可變齒比EPS電動輔助轉向系統，可依路況與車速調整阻尼及轉向反應。搭配強化隔音工程、雙層隔音玻璃與ANC主動式噪音抑制系統，大幅提升車室靜肅性與乘坐舒適度。

改款重點四：科技配備大升級，首度導入雙前座通風座椅

在座艙科技方面，e:HEV車型新增10.2吋數位儀表、MVCS環景影像系統、道路環境虛擬實境顯示與腳踢感應式電動尾門等配備；頂規e:HEV Prestige更首度搭載雙前座通風座椅及HUD抬頭顯示器。

改款重點五：Honda CONNECT全面進化，打造智慧聯網休旅

全車系標配新世代Honda CONNECT智慧聯網系統，並首度搭載Digital Key數位鑰匙，手機即可完成解鎖、發動車輛及尾門控制。此外還整合碰撞自動通報、防盜保全、遠端診斷、遠端冷氣啟動與車輛監控等功能，讓CR-V正式邁入智慧車聯網時代。

加碼亮點：全車系標配10氣囊與Honda SENSING

除了上述5大改款重點之外，全車系標配10具SRS輔助氣囊與最新Honda SENSING智慧安全主動防護系統也是一大賣點。透過毫米波雷達與超廣角攝影機，強化ACC、CMBS、LKAS等主動安全功能，進一步提升整體產品競爭力。

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Honda Taiwan此次公布建議售價分別為：

• VTi-S：99.9萬元

• S：109.9萬元

• e:HEV S：122.9萬元

• e:HEV Prestige：129.9萬元

CR-V長年穩居台灣SUV銷售主力車款之一，隨著Toyota RAV4 Hybrid、Nissan X-Trail e-POWER、Hyundai Tucson L Hybrid等產品持續擴張市占，Honda是否能憑藉e:HEV技術與CR-V品牌號召力達成年銷1萬輛目標，也將成為下半年台灣車市的重要觀察指標。

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