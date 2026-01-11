年費漲到1500元！好市多暗藏「3大神級服務」曝光 老顧客：這樣就回本

（記者張芸瑄／綜合報導）好市多宣布自4月起調漲會員費，其中金星會員與商業會員年費將從原本的1350元調整為1500元，引發會員熱議。隨著新費率即將上路，不少民眾關心續約時點是否影響費用，相關討論也在社群掀起風潮。

一名網友於社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，過去與家人朋友共享會員資格，如今因申辦聯名卡需要擁有獨立身分，擔心晚一步就得用新價格續約，因而詢問：「如果在4月前續約，是否仍能維持1350元？」

圖／好市多宣布自4月起調漲會員費。（翻攝 Google Maps）

多名會員回覆，費率與「卡片到期日」高度相關，而非續約當下的日期。有人分享：「只要是4月底前到期的會員，即使現在續約仍是舊價1350；但若是5月、6月以後到期，就算提前續，也會以1500元計算。」也有人表示自己在2月到期，日前至櫃台續約仍維持舊價。

對於會員費調漲，網友反應兩極。有民眾認為漲幅不大、依舊划算，「一年1500元還可以接受，我家常買很快回本」、「差150元不算什麼，許多品項外面根本買不到這種價格。」但也有人直言：「個人覺得不會續卡了」、「漲價可以，但希望特價商品和獨家品項不要動不動就買不到。」

圖／好市多宣布自4月起調漲會員費。（翻攝 Costco官網）

然而，有資深會員點出好市多「高CP值隱藏服務」，認為合理利用其實比想像中更快回本，包括聽力檢測、車輛補氮氣等，都讓不少網友直呼超值。有會員分享：「帶長輩做聽力檢測，兩次就回本」、「補氮氣一次就至少省兩百，一年補十幾次直接賺回會員費」，也有人指出外面聽力測驗價格高昂，「在賣場做完全免費，真的差很多」。

隨著調漲期限逼近，許多會員已提前至賣場查詢續約方式，討論度持續攀升。好市多也提醒民眾，可依卡片效期自行規劃續約時間，確保費率符合預期。

