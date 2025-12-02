年資短照享獎勵旅遊 永慶房屋讓員工收入高也能放假多 9

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

年年斥資千萬舉辦員工旅遊的永慶房屋，透過「獎勵旅遊」激勵業績好、績效好的員工。11月初舉辦的「永者饗宴獎勵旅遊」一改傳統以業績為導向的獎勵型式，而是獎勵「精準做對事」的夥伴，今年就有多位年資不滿一年的永慶夥伴，取得資格前往南京，體驗六朝古都深厚的歷史文化底蘊，同時也讓同仁感受歷史與現代都市融合的獨特風貌，並品嚐當地豐富美食，帶給員工一趟充實又難忘的旅程。

永慶房屋7月份才斥資千萬元舉辦「年度海外旅遊獎勵暨員工旅遊」，11月份又再舉辦「永者饗宴-獎勵旅遊」獎勵「精準做對事」的夥伴。永慶房屋人資部協理塗振宏表示，在現今強調多元人才的時代，好員工的評價不再只有「業績做得好」。希望肯定各種特質與專長的員工，更全面地看見員工的努力，真正落實對多元人才的重視，讓每位夥伴都能根據自己的志向與強項，在職涯中找到歸屬與價值。這次參加的同仁當中，有多位同仁年資不滿1年，充分展現永慶鼓勵員工「不論資深資淺，重視特質與專長」的用心。

店長陳亮諭分享，這次南京行來到了牛首山文化旅遊區，讓他大開眼界。牛首山融合佛教、歷史古蹟、以及自然風景的景觀，「真的只要走一趟就可以感受到當地歷史文化的底蘊實在是太豐厚了！」參加這次獎勵旅遊最大的感觸是可以感受到公司對員工的重視，第一天原定的行程是先逛「夫子廟」、「秦淮河」再去飯店辦理入住，但董事長孫慶餘在出發前特地交代調整行程順序，改為先入住飯店再前往秦淮河。這樣讓想在秦淮河多停留、好好探索的同仁有更多的時間享受。

永慶房屋表示，鼓勵員工發揮自己的特質與專長，不只看業績數字，而是從團隊合作、社區服務到專業技能等多面向考量，讓每位員工的努力與優勢都能被看見與肯定。陳亮諭分享：覺得公司的制度很棒！尤其是近年來強調「精準做對事」，覺得生活真的是可以掌握在自己手中。以自己的團隊舉例，有些人企圖心高，想賺更多，願意花多一點時間拚，公司絕對有資源幫助他、成就他；有人則是追求穩定，希望有多點時間經營私人生活，就會一起把目標安排好，該做的事做好，讓他準時下班。

塗振宏指出，有快樂的員工，才有滿意的客戶，永慶房屋透過人資制度建立優良的職場環境，提供業務新人保障前12個月每月6萬元的高收入，業務月休最高10天，並結合AI創新科技、團隊合作與完善的福利，打造兼具「高效率、高收入與高生活品質」的幸福職場環境。

