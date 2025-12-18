年資43年月領僅3萬 曝「勞保9年沒調」：逾300萬人被合法低報

勞保長期縮水，已經9年沒調。（示意圖／資料照）

立法院12日三讀通過「停砍公教人員年金」一案，明定所得替代率回復至2023年水準。但一般勞工退休保障相關的勞保，是否要調整？時代力量（時力）分析曝勞保投保薪資一律只能用45800元計算，整整9年都沒調，估全台有3分之1的勞工薪水被「合法低報」，呼籲檢討，還勞工一個有保障的退休生活。

時代力量15日在臉書發文提到，勞保退休金是多數勞工退休後最主要的經濟支柱，卻在長期扭曲的制度下被大幅縮水，關鍵問題出在被長期凍結的「勞保最高薪資級距」。無論月薪多高，只要超過45800元，勞保投保薪資一律只能用45800元計算，未來能夠領到的退休金，也只能用這數字當基礎計算。

廣告 廣告

時代力量指出，假如從大學畢業後就開始以這個薪資投保，必須累積43年的年資，才能勉強月領3萬元的勞保月退金，去年全台灣僅有7%的退休勞工能達到門檻。勞保局統計更顯示，超過一半的退休勞工，每月勞保退休金額領不到2萬元，即使加上個人勞退金，總額也只能勉強湊到3萬元，無法支撐一個有尊嚴、安穩的退休生活。

時代力量回顧，近20年來勞保最高投保薪資只調整過2次，分別在2006年和2016年，從42000元調整到43900元，到目前的45800元，至今整整9年沒有動過。然而，勞工人數從160萬暴增到超過300萬，全台有3分之1的勞工薪水被「合法低報」。種種數據都證明，不合理的勞保天花板早就該改，偏偏一直動不了。

但時力也點出，現在勞保收支嚴重失衡，收進來的保費，不夠支付要發出去的年金，以致於收越多保費，反而虧損越多；而據精算報告，不考慮過去的虧損，勞保要維持未來財務平衡，合理的費率應該是17.19%，但現在的費率只有11.5%，法律上限也只到 12%，代表如果不做年金改革，勞保的財務黑洞必然會越來越大，天花板會越卡越死，導致越來越多勞工無法得到應有的保障。惟此事涉及層面廣，以致過去推動不易。

時力指，立法院衛環委員會將審查《勞保條例》的修法草案，要求政府必須對撥補勞保虧損負起責任。然而，政府撥補只是治標不治本，因此呼籲朝野應盡速啟動勞保改革，並將勞保薪資上限調整至合理金額，真正還給台灣勞工一個有保障的退休生活。

【看原文連結】