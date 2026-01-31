一年賣一次！好市多「1頂級水果」上架 老饕狂讚香又甜

記者柯美儀／台北報導

好市多開賣日本飛馬富士蘋果禮盒。（圖／翻攝自好市多官網）

春節將近，好市多上架一款來自日本青森的高級富士蘋果，果實碩大飽滿，黑金色禮盒質感十足，吸引不少消費者目光。老饕們紛紛大推「每年必買」、「好吃到像是騎上飛馬」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她最近逛好市多時，發現這款青森縣的飛馬蘋果，包裝為黑金配色還有飛馬圖案，看起來相當高級。原PO因為想買來送朋友，很在意口感，因此發文詢問大家「這款甜度高嗎？吃起來夠不夠脆？」

這款「日本飛馬富士蘋果禮盒」產地為日本青森縣，每顆蘋果皆經人工細心照顧，通過認證才能稱為「飛馬富士」。每盒約2公斤，內含5至6顆，售價為1099元。

貼文曝光後，引發熱烈討論，許多網友大讚「很好吃喔」、「好市多蘋果只買飛馬蘋果」、「我買過，真的很香很好吃」、「每年必買」、「好吃到像是騎上飛馬」、「我買過的，是好吃的」。

但也有人說「日本蘋果好像很少有夠脆的，粉的居多」、「以前吃過一次，甜但不脆，很綿」；還有一名水果業者補充，正宗日本蘋果的口感都不太脆，「吃的是香氣」。

