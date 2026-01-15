年賣350萬顆！「全台第二大湯包」進駐南港LaLaport 雙人套餐半價

生活中心／賴俊佑報導

「全台第二大湯包」漢來上海湯包進駐南港LaLaport。(圖／漢來美食提供）

全台第二大湯包連鎖品牌進駐南港LaLaport！漢來美食餐飲集團旗下「漢來上海湯包」繼台北Dream Plaza店插旗台北信義區後，持續擴大北部市場布局，漢來上海湯包台北LaLaport南港店1月16日正式開幕，開幕首日指定雙人套餐半價；另外，饗賓集團旗下川味品牌「開飯川食堂」進駐台中廣三SOGO百貨 13樓，成為饗賓集團第99間門市。

除了小籠湯包，排骨蛋炒飯也是漢來上海湯包招牌菜色。(圖／漢來美食提供）

漢來上海湯包進駐南港LaLaport！

「漢來上海湯包」自1995年創立於高雄漢來大飯店，以18摺手工廚藝打造的招牌小籠湯包打響南部市場，後續在高雄、台南、桃園、新竹等地新設分店，成為漢來美食集團旗下的「小金雞」，去年展店誠品生活台南店、DREAM PLAZA店，今年上半年展店南港LaLa Port與台中漢神洲際購物中心，全台分店數將達到8間。

除招牌小籠湯包外，兼具酥脆口感的生煎湯包也成為明星商品，而煎排骨與蛋炒飯亦是高回購品項，簡單且耐吃的組合。

看準台北南港人流與客層結構改變，漢來美食開設漢來上海湯包台北LaLaport南港店，1月16日正式開幕，坪數 106坪，座位數95位，開幕首日祭出超殺優惠，指定雙人套餐只要半價(午、晚餐各限前50組)，而 1月16日至1月18日單筆消費滿800元，即送蝦肉生煎湯包兑換券，2月13日前內用單筆消費滿1,000元送100元抵用券等好康活動。

開飯川食堂廣三SOGO店為饗賓集團第99家店。(圖／饗賓集團提供）

開飯川食堂進駐台中廣三SOGO百貨！

饗賓集團旗下川味品牌「開飯川食堂」進駐台中廣三SOGO百貨 13樓，為饗賓集團第99間門市、亦是「開飯川食堂」台中地區第5處據點，全台門市達33家，新店規劃約95坪、設有116席座位。

歡慶開幕，「開飯川食堂」台中廣三SOGO店推出好禮三重送，即日起至2月1日，凡店內用餐達指定消費門檻並完成社群分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」乙份，2月13日前加入iEAT饗愛吃會員，可於優惠票券區獲得「鐵漢柔情」99元加購優惠券，內用滿1,500元更加碼贈送回客券及「熊貓哥迴力車」各一份，帶給消費者多重驚喜。

「開飯川食堂」全台門市首推6道冬季新菜，包括酥炸羊肉、咔滋蝦餅、軟Q年糕和豐富辛香調料大火翻炒的「川辣羊肉尬年糕」，松阪豬、腰果、小黃瓜快炒後搭配油條的「宮保腰果松阪」，香麻帶勁的「椒香熗鍋魚」，各式菇類大火快炒的「蒜香椒鹽舞鮮菇」，香氣四溢的「京醬爆炒五花」以及雞丁、小黃瓜與特調甜麵醬翻炒的「功夫醬炒嫩雞丁」。

