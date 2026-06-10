年賺5百萬被動收入！56歲侯昌明消失螢光幕 半退休「驚人近況」曝光
記者蔡維歆／台北報導
56歲侯昌明和曾雅蘭婚後育有一雙兒女，一家四口家庭生活美滿，已半退休的侯昌明先前曾透露夫妻倆長年投資房產、股票跟基金，一年有500萬被動收入，兩個小孩在美國紐約求學4年估計燒3千萬。近期全家展開日本之旅，正當一家人在關西機場前往京都的電車上享受假期時，一場因搬運行李而起的異國偶遇，讓他有感而發。
他發文提到和家人旅遊時注意到一位年近70歲的老太太，因行李太重、無法抬上行李架而顯得有些無助。他立刻上前幫忙。巧合的是，老太太後來剛好坐在他隔壁和他們聊天。對方是一名澳洲人，丈夫已過世多年，這次特地重返日本，尋找過去和丈夫一起旅行的足跡。之後老太太又因手機疑似無法連上網路、無法處理住宿問題而焦慮，侯昌明表示：「我心疼起她，不管什麼狀況，都只能一個人面對。」
看著身旁的妻女，侯昌明坦言，這趟旅程中的小插曲，讓他更加確信這兩年回歸家庭的決定是正確的。面對外界好奇他為何較少出現在螢光幕前，他也大方透露自己目前正處於「半退休狀態」，生活重心放在打球、旅遊和陪伴家人，過著能夠自由安排時間的生活。至於有人反酸他早已「財富自由」，侯昌明則強調自己明白努力工作的價值，也不避諱談論對金錢的看法，直言：「大家都知道我很愛錢，我是真的很愛錢，但還是比不上我想賦予自己人生的全部。」
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