年賺500萬被動收入！侯昌明抖出「半退休近況」：我真的愛錢

娛樂中心／綜合報導

男星侯昌明與妻子曾雅蘭結婚25年、育有1子1女，一家四口感情融洽；其中侯昌明憑藉投資股市、房地產，傳出被動收入超過500萬，也曾放話累積上億身家就退休，被視為演藝圈「隱形富豪」。近年淡出螢光幕的他，昨（9日）突發出長文證實「我已經在半退休狀態」，把重心放在家庭生活，對於被酸「有錢真好」，他也笑笑表示「我是真的很愛錢，但是卻比不上我想要賦予我人生的全部」。

巧遇獨旅老婦人 1幕令他好心疼

侯昌明發文表示，近日和家人到日本旅遊，途中遇到印象深刻的小插曲；他從機場上車時碰到年約70歲的老婦人，因無法把行李抬上架子、無助站在原地，引起夫妻倆注意，隨即上前幫忙。巧合的是，老婦人後來剛好坐在侯昌明隔壁，才得知對方是澳洲人，老公在幾年前過世，這次來日本是想重溫夫妻倆過去旅行的足跡，侯昌明也和婦人聊起夫妻、對小孩的態度等，過程中看著對方用手機處理住宿時，因一度無法連上網路顯得焦慮，「我心疼起她不管什麼狀況都只能一個人面對」。

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靠1招年賺500萬被動收入！56歲侯昌明「半退休近況曝」認了：我真的愛錢

侯昌明協助1名獨旅的老婦人把行李抬上架子。（圖／翻攝「侯昌明」FB）

淡出螢光幕半退休 重心放家庭生活

此時，侯昌明轉頭看了愛妻曾雅蘭與女兒，有感而發表示「我覺得我這兩年的決定真的是對的」。近年他因鮮少上節目，不時被巧遇的民眾詢問此事，侯昌明也大方回答，「我已經在半退休狀態，現在就愛打球、旅遊、陪伴家人，過著自己可以選擇的豐富生活」。至於被部分酸民稱「有錢真好」、「你們就是財富自由」，他也只是笑笑地略過，「因為我懂努力的過程，我也懂沒辦法選擇的日子，我更懂不得不好好努力工作的付出」。

靠1招年賺500萬被動收入！56歲侯昌明「半退休近況曝」認了：我真的愛錢

侯昌明（左圖左）把時間留給家人。（圖／翻攝「侯昌明」FB）

被酸有錢真好 認了真的很愛錢

侯昌明認為，財富自由有不同的定義，比上不足比下有餘，「大家都知道我很愛錢，我是真的很愛錢，但是卻比不上我想要賦予我人生的全部，每個人的目標都不同，沒有對錯」。他希望走到人生終點的那天沒有任何遺憾，所以必須勇敢選擇並執行，「有人努力賺財富，我們用力賺人生」。貼文一出，不少網友也留言力挺，「能財富自由也是要本事的！你的錢不是風刮來的」、「誰不是曾經這麼努力，才能過上這樣的生活」。





原文出處：靠1招年賺500萬被動收入！56歲侯昌明「半退休近況曝」認了：我真的愛錢

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