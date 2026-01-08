一年走了上百人！長庚接大同醫院 醫護、市府各說各話

高雄市獨立總工會與大同醫院工會、高醫工會今在高市府廣場前開記者會。施書瑜攝



大同醫院移轉長庚滿一年，工會今（1/8）控訴醫護人力嚴重不足、員工流失逾四分之一，手術室護理與消防工作被迫兼任，醫療品質受影響；高市府衛生局表示，長庚依約加薪每月5000元，維持福利與弱勢就醫補助，並持續監督履約，保障員工權益與醫療安全。

高雄市獨立總工會及所屬大同醫院工會與高醫工會，在大同醫院移轉經營滿一週年之際，今天上午動員數百名醫護到高雄市政府前開記者會，揭露過去一年移轉經營所衍生的各項問題。

工會批評，長庚表面加薪每人每月5000元，但透過「校正制度」下修獎金標準，導致留任員工實質薪資縮水。醫護人力仍遠低於移轉前標準，夜間門診及手術室量能不足，部分手術室護理及消防工作被迫兼任，患者抱怨頻傳，醫療品質受到影響。

工會進一步指出，留任員工不到一年已有四分之一離職，醫護人力不足問題未改善，影響醫院運作與病患照護。雖然長庚宣稱加薪與福利維持原有標準，但實際獎金及津貼調整後，員工感到實質待遇下降。

工會呼籲市府正視問題，確保員工薪資、工作條件及醫療安全，避免更多人力流失，並要求市府立即與院方協商，落實勞動條件保障。

對此，高市府衛生局表示，大同醫院首年門診服務達25.8萬人次、急診4.4萬人次、住院5.9萬人日，並增設重症急救團隊，醫療品質持續提升。弱勢就醫方面，70歲以上長者、低收入戶及身心障礙者享免掛號費及部分負擔補助，全年補助近18萬人次。

