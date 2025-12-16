一年身高少2公分要小心！醫師警告：恐是骨質疏鬆

身高變矮、駝背、背部疼痛，是骨質疏鬆的3大警訊。（Gemini生成示意圖）

骨質疏鬆是一種骨頭密度下降、變脆弱的疾病。天祥醫院副院長江坤俊醫師提醒，很多人直到跌倒或骨折才發現自己骨質疏鬆，其實在症狀出現前，身體就已經有警訊。如果出現以下3大徵兆，就要特別留意。

第一，身高變矮。脊椎骨的骨質流失會讓人逐漸變矮，江醫師指出，如果今年的身高比去年少超過2公分以上，就要提高警覺，這不只是長輩常講的「老倒縮」（台語）、一般的老化，而可能是骨質疏鬆的症狀。

第二，駝背。江醫師教你一個簡單自我檢測方法：靠牆站直，看看後腦勺能否貼到牆上，以及手是否能輕鬆塞到後腦勺與牆之間，如果是，代表胸椎骨可能已經出現骨質疏鬆。

第三，背部疼痛或不適。骨質疏鬆會使脊椎骨扁平、壓縮，可能壓迫神經，產生背痛不適。這種疼痛不是單純肌肉痠痛，而是骨頭結構改變的警訊。

骨質疏鬆的確診通常需要骨密度檢測，醫師會評估骨量是否不足。日常生活中，可以透過規律運動、攝取足夠鈣質與維生素D，降低風險。



