年載客率破85%！台灣虎航砸400億元擴增15架A321neo新機 攻東北亞、東南亞航網
台灣虎航（6757）今（3日）董事會正式通過台灣虎航第三代機隊計畫，預計將增租11架、增購4架，共計15架A321neo新機，並另外取得4架購機選擇權。此次租機案共取得使用權資產約6.78億美元，若以美元匯率31.34計算，約新台幣212.5億元；購機案總金額約5.86億美元，約新台幣183.7億元，總值近新台幣400億元。
台灣虎航表示，自2014年開航至今，以低成本航空的營運模式穩步發展且持續布局區域航線，為擘劃未來航線並提升航線營運效率。此次機隊增長計畫除了擴大營運規模外，中長期將可維持機隊年輕化，預計至2028年全機隊平均機齡為3.1年。
透過新世代A321neo優異的燃油效率與航程效能，每架次的座位配置可自現有A320機隊的180座增加至233座，平均每座位營運成本亦較A320neo可再減少11.2％，預期可藉每架次的載運人次提升降低成本並強化營運效率，進而優化旅客搭乘體驗。
檢視台灣虎航目前的年平均載客率皆超過85％，部份日本航線甚至平均載客率上看9成，表現亮眼，待引進A321neo機隊後，可售機位數增加，其獲利能力也預期可帶動營運績效。屆時台灣虎航的機隊規模將為15架A320neo及15架A321neo，總機隊將達30架。
目前台灣虎航仍持續汰舊換新現有機隊，現為8架A320neo及9架A320ceo共計17架。本次新增的11架A321neo租賃新機預計於2031年前陸續完成交付，後續4架購機則預計在2035年前全數到位，同時保留4架A321neo購機選擇權，以強化運營彈性。
綜觀目前亞洲地區的低成本航空機隊規模，平均約落在35架，就機隊規模及營運彈性，競爭相當激烈。待台灣虎航的A321機隊到位後，相信也可提升其在亞洲低成本航空市場中的競爭力。
此外，因A321為A320的加長型衍生機型，兩者共享相同的型別認證及維修共同性，機組員可直接在不同機型之間彈性調派飛行，對台灣虎航而言在機組員的訓練成本、調派及維修上也可保有其靈活性，並藉機隊的共通性降低營運成本。
未來，台灣虎航機隊也能更有效支援二線城市的運能補充，且A321neo的單程飛時可達6小時，基本上已涵蓋各東南亞地區的主要航點，除可將現有航網再加密，甚至有助於評估與拓展東南亞航網，屆時也可以台灣作為東南亞地區的旅客中轉東北亞地區的轉運樞鈕，有助於因應航線拓展、旺季需求與市場競爭，朝向更高效、更永續的航空營運目標邁進，進一步提升整體航網競爭力。
