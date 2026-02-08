年輕世代不吃「和平國家」這套？ 日本大選爆路線世代對決

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本眾議院大選8日登場，這場選戰被視為日本政治路線的關鍵分水嶺。外媒《亞洲時報》(Asia Times)發表評論指出，相較於首相高市早苗主打的「強勢領導」與「國家自立」路線，在野陣營仍死守二戰後的「和平國家」敘事。分析認為，這種論述難以引起年輕世代共鳴，顯示日本政壇正面臨嚴峻的世代與路線斷層。

評論文章由資深日本政治觀察家哈里斯(Tobias Harris)撰寫。他指出，高市早苗在選戰末期展現了極為強硬的姿態，不僅以健康為由缺席黨魁辯論，更在造勢場合公開反擊批評者。文章分析，高市繼承了已故前首相安倍晉三的「新保守主義」路線，試圖尋求選民授權以建立「不受束縛的強勢領導」，其目標不僅是勝選，更是要確立以安全與自立為優先的國家方針。

廣告 廣告

相較之下，立憲民主黨與公明黨合組的新黨「中道改革連合」則主打反修憲與和平主義，警告高市路線可能將日本捲入戰爭。然而，《亞洲時報》評論認為，這些源自戰後昭和時代的政治語言，對於出生在安倍執政後的年輕選民來說顯得格格不入。文章甚至引述觀點，譏諷這種論述是「講給那些還在訂閱實體報紙的人聽的」，形容在野黨與當代年輕選民的脫節。

路線對決 現實主義與戰後理想之爭

文章最後分析，這場選舉本質上是「現實」與「過去」的對決。高市早苗雖然面臨財政與市場風險的質疑，但她專注於解決當下的國家生存與自立問題；而在野黨若無法更新論述，恐難以在未來的政治版圖中挑戰主張「強國論」的執政黨。

【看原文連結】

更多自由時報報導

劍指修憲門檻！ 高市選前之夜出重手 有望掌控國會三分之二

剛上任就梭哈！ 日本「鐵娘子」高市早苗 豪賭大選貫徹對中強硬

拒絕「吃飯喬事」！ 高市早苗上任首月零應酬 官邸閉門拚政務

日本眾院大選今冒雪投票 高市早苗預期將獲壓倒性大勝

