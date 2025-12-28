年輕世代力挺打拼 黃捷、吳沛憶齊挺蔡易餘出戰嘉義縣長

高雄市立委黃捷與立委蔡易餘同框，呼籲嘉義縣民眾初選民調支持蔡易餘。（圖／蔡易餘辦公室提供）

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數，立委蔡易餘持續走訪嘉義縣18鄉鎮市各大菜市場拜票。來自六腳鄉女兒的高雄市立委黃捷及台北市立委吳沛憶，同框蔡易餘拍攝公開唯一支持蔡易餘影片，力挺蔡代表民進黨出戰嘉義縣長，展現年輕世代相挺打拚的力量。

蔡易餘昨日清晨前往東石先天宮及六腳蒜頭菜市場向鄉親請安問早、爭取支持。蔡易餘表示，清晨細雨綿綿，他一攤一攤向鄉親拜票問早，也不忘提醒長輩注意保暖，雖然天氣寒冷，但沿途聽到鄉親不斷喊著「易餘加油」，讓他備感溫暖、越走越有力。他也再度呼籲，明年1月12日至17日晚上6點半到10點，請鄉親幫忙「顧電話」，接到嘉義縣長初選電話民調時，懇請唯一支持蔡易餘。

廣告 廣告

同為年輕世代代表的高雄市立委黃捷指出，自己是六腳鄉的女兒，對嘉義縣有深厚情感，這次縣長初選，她特別希望看到真正了解地方，為人民打拚的年輕世代蔡易餘出線，她也強調蔡易餘有行動力、有執行力，拜託嘉義鄉親在初選民調中力挺蔡易餘出線。

吳沛憶則表示，蔡易餘是她所認識最有經驗、最資深、也最熟悉第一線實務運作的七年級生戰將。她指出，蔡易餘從基層服務一路走來，最了解地方需求，也長期照顧農漁民，是年輕世代中難得兼具經驗與行動力的代表，請大家讓蔡易餘順利通過初選，為嘉義縣繼續打拚。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日22歲男大生癌逝後發「這6字」告別 掀日本捐款潮

高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月

高國豪末節爆發 攻城獅守住20分領先收2連勝