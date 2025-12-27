年輕世代合體相挺 黃捷、吳沛憶公開唯一支持蔡易餘 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／嘉義報導

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數15天，立法委員蔡易餘持續展開基層拜票行程，今（27）日清晨天未亮即走訪東石先天宮及六腳蒜頭菜市場，逐一向鄉親請安問早，爭取支持。

在地方行程持續推進之際，年輕世代力挺聲浪也持續擴大。來自六腳鄉的立委黃捷，以及立委吳沛憶，今日同框蔡易餘拍攝公開唯一支持蔡易餘的影片，力挺蔡易餘代表民進黨出戰嘉義縣長，展現年輕世代接力拚嘉義的團結力量。

廣告 廣告

蔡易餘表示，清晨細雨綿綿，他仍一攤一攤向鄉親拜票問早，也特別提醒長輩注意保暖。雖然天氣寒冷，但沿途不斷聽到鄉親為他加油打氣，讓他感到相當溫暖，也更有動力持續走下去。

蔡易餘再次呼籲，明年1月12日至17日每晚6點半到10點，請鄉親協助「顧電話」，若接到嘉義縣長初選電話民調，懇請唯一支持蔡易餘。

黃捷指出，自己是六腳鄉的女兒，對嘉義縣有深厚情感，這次縣長初選，她特別希望看到真正了解地方、為人民打拚的年輕世代出線。她強調，蔡易餘具備行動力與執行力，是能為嘉義縣帶來持續轉型的重要戰將，拜託鄉親在初選民調中力挺蔡易餘。

吳沛憶則表示，蔡易餘是她所認識的年輕世代中，最有經驗、最熟悉第一線實務運作的七年級生戰將。她指出，蔡易餘長期從基層服務做起，深刻了解地方需求，也長年照顧農漁民，是少見兼具經驗與行動力的年輕代表，期盼鄉親支持蔡易餘順利通過初選，持續為嘉義縣打拚。

照片來源：蔡易餘辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／憶2019立委選戰讓蔣萬安喊「搶救」 吳怡農嗆：現在競爭根本還沒開始

中午來開匯／北捷案通報時間空窗1小時 吳怡農籲成立常態性北部聯合指揮中心

【文章轉載請註明出處】