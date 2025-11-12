年輕世代瘋「先買後付」 銀行憂信貸黑洞擴大
雙十一再次掀起購物熱潮，現在不少網購不必再用刷卡結帳，而是推出「先買後付」，在全球正掀起消費革命。不用年費、不收利息、還能即時核准，全新的支付方式讓Z世代愛不釋手。但方便的背後隱藏信貸風險，也讓銀行與信用卡業者如臨大敵。
網購結帳時，除了信用卡付款，螢幕上又多了一個新選項「先買後付（Buy Now, Pay Later，BNPL）」。輕鬆分期、零利息、不需年費，這股消費新勢力正快速改寫全球購物習慣。
投資銀行資深分析師奧倫布赫指出，這項設計主要是為「不想用信用卡」或「額度有限」的消費者打造的便利方案。從精品、家電到外送餐點，先買後付正滲透各類消費場景。
在美國，近半數民眾用過這項服務，用戶人數預估今年將衝上九千一百五十萬人。背後推手之一瑞典金融科技公司 Klarna更將「先買後付」推上全球主流舞台。
數據分析公司副市場策略總裁金恩分析，BNPL吸引力在於「申請容易、核准快、費用低」。他指出，這類服務的批准率高達八成，遠超傳統信貸產品。
不僅如此，先買後付也成為Z世代的心頭好。沒有年費、沒有循環利息，甚至能在結帳時即時核准。零售商同樣受惠，因為消費門檻降低，購買慾望更容易被「分期」激活。
金恩進一步指出，BNPL的核心在於「提高結帳頻率與金額」。它讓消費者能買下超出預算的商品，邊付邊享受，「這正是零售商樂見的消費模式」。
然而，這波潮流卻讓信用卡公司與銀行捏了一把冷汗。美國信用卡業超過八成收入來自利息與手續費，僅2022年就收取約一千三百億美元利息。隨著BNPL崛起，這些金融巨頭的金流正被悄悄瓜分。
金恩指出，「當消費者減少刷卡、降低餘額使用率，銀行從利息與手續費獲得的收入自然減少。」
但最令金融機構憂心的，是BNPL潛藏的「信用黑洞」。
全國消費者法律中心副主任桑德斯表示，許多BNPL債務並未登錄於信用報告中，「銀行無法掌握消費者的債務總額與付款狀況，也難以判斷其是否陷入財務困境」。
更令人擔憂的是，延遲付款現象正在擴大。一份調查顯示，去年有41%的使用者至少延遲一次付款，較前一年上升7%。
桑德斯指出，「使用BNPL的人通常財務較脆弱，可能信用卡已刷爆或無力一次付清商品金額」。
面對這場消費革命，傳統銀行也不敢坐以待斃。花旗、美國運通等業者紛紛推出自家BNPL方案，試圖搶回年輕族群市場。
從結帳頁面的一個新按鈕，到全球金融生態的一場震盪，「先買後付」不只是購物方式的變革，更正改寫整個信貸遊戲規則。
