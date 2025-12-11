年輕世代票選「最不喜歡的公司福利」！ 員工旅遊竟成榜首

面試心得分享平台《面試趣》與薪資查詢平台《比薪水》進行聯合調查，詢問年輕世代「最不喜歡的公司福利」，結果顯示職場福利的喜好已大幅轉變，員工旅遊以壓倒性票數冠軍，其次依序為員工聚餐、尾牙、零食櫃及交換禮物。

年輕世代「最不喜歡的公司福利」，員工旅遊以壓倒性票數成為最顧人怨公司福利冠軍。（示意圖/pexels）

調查發現，員工旅遊雖被多數公司視為最大福利，但對許多年輕員工來說卻是折磨。主要原因包括必須與不一定喜歡的同事長時間相處，甚至同住一間房，還得配合行程、犧牲休假時間。有些公司甚至要求員工使用自己的假期，或將參加度視為出席率考核，不配合就容易被貼上「不合群」標籤，導致員工反感。

排名第二的尾牙，除了佔用下班時間的社交壓力外，許多公司還會要求員工上台表演，對許多人來說「根本是處罰」。缺席也可能被老闆記恨、從此在公司被冷落，加上「取悅」老闆的壓力，讓人直呼不是福利。

員工聚餐位居第三名，這種下班後為了增進「團隊意識」的聚會，讓想要好好回家放鬆的人還要硬著頭皮與同事社交。若不參加公司聚餐，可能會被主管關懷，產生額外的社交壓力，且經常在下班或休假時間舉辦，員工被迫參加卻得不到真正的休息，簡直是i人噩夢。

看似貼心的零食櫃排名第四，許多公司的零食櫃並非免費，必須員工自己出錢買、輪流補貨，跟平常自己買零食吃根本沒區別，被批只是增加負擔。

聖誕節將至常見的交換禮物活動排名第五，容易讓人產生社交壓力。買禮物不僅要自費，挑選時還必須精挑細選、猜測同事的喜好，避免破壞職場人際關係，傷精力也傷荷包。

平台指出，Z世代員工不再接受「為公司犧牲」的價值觀。比起辦活動，不如提高薪水、給現金補助、增加特休天數，讓員工自己決定怎麼用，才能真正吸引人才。

