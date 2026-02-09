年輕世代罕見表態挺國安 徐浤馨：高市早苗引領日本邁向「令和維新」

日本第51屆眾議院大選結果出爐，自民黨在高市早苗領軍下獲得歷史性大勝。淡江大學全球政治經濟系教授徐浤馨認為，這次選舉最關鍵訊號在於「民心思變」，尤其是年輕族群展現罕見的熱情，顯見高市早苗的路線成功獲得認同。徐浤馨認為，如同過去明治維新代表一個全新的日本，如今高市現象可反映出日本社會很有機會經歷一場或可稱為「令和維新」的政治、世代與戰略的深層變化。

中央廣播電臺今天(9日)舉辦「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會，邀請包括立法院外交及國防委員會立委陳冠廷、印太戰略智庫執行長矢板明夫、開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲以及淡江大學全球政治經濟系副教授徐浤馨共同解析日本眾議院大選結果所呈現意涵與對未來影響。

淡江大學全球政治經濟系副教授徐浤馨表示，這次眾議院大選過程與結果除了展現高市早苗的強大能量外，還呈現另一個弦外之音，那就是日本或有機會出現歷史關鍵轉變的「令和維新」，高市早苗旋風正顯示日本社會對既有體制的不滿與對新路線的期待，已經快速匯聚成政治動能，也象徵日本在令和時代重新啟動尋找國家方向。

年輕選民罕見熱情凸顯民心思變

他回顧日本從1945年戰敗後，短短19年內舉辦1964年東京奧運，隨後1968年更一躍成為全球第二大經濟體，這顯示日本在低谷中具備強大重生能力。徐浤馨認為，高市政府如今所面對的內外挑戰，包括經濟停滯、少子化與區域安全風險，這些結構性壓力並不亞於戰後初期。

徐浤馨還提到這選舉最關鍵的訊號在於「民心之變」，尤其是長期對政治冷感的年輕世代出現罕見熱情，在天候不利的情況下，年輕族群投票率顯著提高，讓自民黨不僅在小選舉區全面勝出，連過去對自民黨不友善的北海道，以及高度都市化的東京都，都出現「全勝」局面，顯示高市早苗路線成功觸及政治版圖已出現結構性翻轉。

中央廣播電臺9日舉辦「日本眾議院改選 高市新時代來臨」座談會，淡江大學全球政治經濟系副教授徐浤馨(右)解析日本眾院大選意義。圖左為與會來賓立委陳冠廷、中為開南大學副校長暨國家區域發展研究中心主任陳文甲。(江麗華 攝)

而在外交與安全政策上，徐浤馨認為，高市早苗對中國與台灣的明確表態，是其贏得選民支持的關鍵因素之一。高市曾在國會直言「台灣有事就是日本有事」，並早在去年訪台與賴清德總統會面，已提出「準同盟關係」的說法，因此這些發言並非即興發言。

中國助攻高市選情還推升台日結構性深化

他指出，中國隨後對日本採取抵制日貨、限縮航班等措施，非但未對高市造成壓力，反而加深日本社會對中國不滿情緒，加上日本社會近年來對中國很多做法已經到了一個需要有宣洩的出口，剛好挺高市早苗變成為一個宣洩出口，成為高市選情助力，替她做了「反向動員」。

展望台日關係，徐浤馨表示，儘管雙方尚無正式邦交，但在非政府與準官方架構下的合作空間正快速擴大，尤其是台日之間重要的「日華議員懇談會」成員在高市內閣與黨內高層占據外交、國防與海事等關鍵領域，顯示台日關係將更進入制度化深化，未來不只交流增加，也會更進化成結構性深化的新階段。

此外，他也提到，台積電董事長魏哲家在選舉期間緊湊行程中親赴拜會高市，並宣布追加投資，對外釋放出「日美台同盟持續深化」的明確訊號，隨著高市即將於3月訪問華府，台灣議題勢必會成為美日戰略對話的重要一環。